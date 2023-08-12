У скандального холостяка Топольського закінчується віза в Таїланді: що далі
Напередодні, головний герой 12-го сезону телешоу "Холостяк", бізнесмен Алекс Топольський, шокував підписників. Він став вести блог російською мовою. Після хвилі хейту, забув про українську та став розмовляти виключно англійською. А тепер заявив — 21 серпня в нього закінчується термін візи в Таїланді, де зараз живе телезірка.
Про це 33-річний Топольський повідомив в сторіз свого Instagram.
Українець за кордоном
Тривалий час Топольський жив на індонезійському острові Балі, куди переїхав від початку повномасштабної війни. Алекс не соромився співвітчизників та щоденно публікував десятки сторіз з коктейлями, дівчатами, відпочинком. Потім його нова кохана "зникла з радара", а герой "Холостяк-12"переїхав до столиці Таїланду, Бангкоку.
Тепер же телезірка планує новий переїзд. Топольський записав відео, на якому з втомленим виразом обличчя запропонував підписникам порадити, куди йому краще поїхати. України серед варіантів не було. Алекс обирає між Балі (Індонезія), Токіо (Японія), Нью-Йорком (США) та Міконосом (Греція).
Втім вже в наступній сторіз Топольський заявив, що він думає переїхати до Нью-Йорку, де він вже працював до цього. Алекс закликав всіх хто з цього мегаполісу написати йому особисті повідомлення.
Раніше ми писали, що Топольський шокував українських підприємців умовами для співпраці. Також ми розповідали, чи був в Алекса секс з чоловіками та чи зіграв би він гея в кіно.