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У скандального холостяка Топольського закінчується віза в Таїланді: що далі

12 серпня 2023 11:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У скандального холостяка Топольського закінчується віза в Таїланді: що далі
Головний герой телешоу "Холостяк-12", бізнесмен Алекс Топольський. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, головний герой 12-го сезону телешоу "Холостяк", бізнесмен Алекс Топольський, шокував підписників. Він став вести блог російською мовою. Після хвилі хейту, забув про українську та став розмовляти виключно англійською. А тепер заявив — 21 серпня в нього закінчується термін візи в Таїланді, де зараз живе телезірка. 

Про це 33-річний Топольський повідомив в сторіз свого Instagram.

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Тривалий час Топольський жив на індонезійському острові Балі, куди переїхав від початку повномасштабної війни. Алекс не соромився співвітчизників та щоденно публікував десятки сторіз з коктейлями, дівчатами, відпочинком. Потім його нова кохана "зникла з радара", а герой  "Холостяк-12"переїхав до столиці Таїланду, Бангкоку.

Тепер же телезірка планує новий переїзд. Топольський записав відео, на якому з втомленим виразом обличчя запропонував підписникам порадити, куди йому краще поїхати. України серед варіантів не було. Алекс обирає між Балі (Індонезія), Токіо (Японія), Нью-Йорком (США) та Міконосом (Греція).

Алекс Топольський. Скриншот: Instagram/alex_topolsky

Втім вже в наступній сторіз Топольський заявив, що він думає переїхати до Нью-Йорку, де він вже працював до цього. Алекс закликав всіх хто з цього мегаполісу написати йому особисті повідомлення.  

Раніше ми писали, що Топольський шокував українських підприємців умовами для співпраці. Також ми розповідали, чи був в Алекса секс з чоловіками та чи зіграв би він гея в кіно.

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