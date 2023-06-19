В певицу Bebe Rexha прямо на сцене попали по телефону в лицо

Певица Bebe Rexha. Фото: Reuters

Певица Bebe Rexha попала в неприятную ситуацию во время концерта. Звезду травмировал мобильный телефон, который в нее бросил один из поклонников из фан-зоны.

Об этом пишет Daily Mail.

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Когда артистка вышла на сцену, то в нее кто-то из поклонников швырнул мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала в агонии на пол. Артистке понадобилась медицинская помощь.

Absolutely great show ruined by fan throwing their phone @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) 19 Jun, 2023

Это Bebe Rexha being rshed of concert venue here in NYC po someone threw fucking phone and hit her face as she was leaving the tage. Были все, что попали в хорошую пору и когда был человек, мы были все blast, I mean whold even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) 19 июня 2023

"Мама Bebe Rexha сказала, что певице наложили три шва, когда кто-то из публики бросил в нее телефон", — написал один из поклонников в Twitter.

Фанаты возмущены происшедшим и не могут понять, кому захотелось обидеть звезду.

"Bebe действительно одна из самых милых и беспроблемных звезд в музыкальной индустрии, она этого не заслужила", — пишут поклонники.

"Прекрасное шоу испортили, бросив телефон в BebeRexha", — жалуются поклонники.

Лишний вес из-за болезни

В последнее время у певицы возникли проблемы со здоровьем. Недавно она рассказала, что набрала лишние килограммы из-за диагностированного у нее поликистоза яичников.

"Я пошла к врачу в прошлом году, и узнала. Об этом многие женщины, кстати, имеющие этот же синдром, даже и не подозревают об этом, — рассказала артистка на шоу The Jennifer Hudson Show, — это одна из главных причин, почему женщины страдают ожирением".

Ранее звезду раскритиковали поклонники за набранный лишний вес.

"Я была гораздо стройнее и теперь поправилась, я не злюсь, ведь это правда, но когда читаешь комментарии, они тебя огорчусь. Никогда не знаешь, что проходит человек, мы не должны говорить о весе других, — говорит артистка, для которой лишний вес был всегда непростым вопросом, — помню, как начинала карьеру, подписала первый контракт, а мне сразу сказали, что я должна постройнять, такое требование для моей успешной карьеры".

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