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В певицу Bebe Rexha прямо на сцене попали телефоном в лицо

19 июня 2023 13:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В певицу Bebe Rexha прямо на сцене попали по телефону в лицо
Певица Bebe Rexha. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Bebe Rexha попала в неприятную ситуацию во время концерта. Звезду травмировал мобильный телефон, который в нее бросил один из поклонников из фан-зоны.

Об этом пишет Daily Mail.

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Когда артистка вышла на сцену, то в нее кто-то из поклонников швырнул мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала в агонии на пол. Артистке понадобилась медицинская помощь.

 

"Мама Bebe Rexha сказала, что певице наложили три шва, когда кто-то из публики бросил в нее телефон", — написал один из поклонников в Twitter.

Фанаты возмущены происшедшим и не могут понять, кому захотелось обидеть звезду.

"Bebe действительно одна из самых милых и беспроблемных звезд в музыкальной индустрии, она этого не заслужила", — пишут поклонники.

"Прекрасное шоу испортили, бросив телефон в BebeRexha", — жалуются поклонники.

Лишний вес из-за болезни

В последнее время у певицы возникли проблемы со здоровьем. Недавно она рассказала, что набрала лишние килограммы из-за диагностированного у нее поликистоза яичников.

"Я пошла к врачу в прошлом году, и узнала. Об этом многие женщины, кстати, имеющие этот же синдром, даже и не подозревают об этом, — рассказала артистка на шоу The Jennifer Hudson Show, — это одна из главных причин, почему женщины страдают ожирением".

Ранее звезду раскритиковали поклонники за набранный лишний вес.

"Я была гораздо стройнее и теперь поправилась, я не злюсь, ведь это правда, но когда читаешь комментарии, они тебя огорчусь. Никогда не знаешь, что проходит человек, мы не должны говорить о весе других, — говорит артистка, для которой лишний вес был всегда непростым вопросом, — помню, как начинала карьеру, подписала первый контракт, а мне сразу сказали, что я должна постройнять, такое требование для моей успешной карьеры".

Напомним, певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.

Певица Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью 53 тысячи долларов.

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