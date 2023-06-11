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В США снимут новую версию фильма ужасов "Лепрекон", вышедшего 30 лет назад

11 июня 2023 11:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В США снимут новую версию фильма ужасов "Лепрекон", вышедшего 30 лет назад
Кадр из фильма "Лепрекон". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Через пять лет после премьеры фильма "Лепрекон возвращается", провального сиквела оригинальной картины 1993 года, американская киностудия Lionsgate начала работу над новой версией популярного ужастика.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Подробности

Режиссером ремейка стал Фелипе Варгас — создатель короткометражного фильма "Молочные зубы", который отметили на многих кинопремиях. Проект находится на ранней стадии разработки, дата премьеры пока не анонсирована. Впрочем, директор по производству Lionsgate Эрин Вестерман уже прокомментировала старт работы над будущим фильмом.

"Даже через 30 лет после своего дебюта эта франшиза все еще очаровывает. Мы рады представить свое новое видение. Мы в восторге от режиссерского видения Фелипе. В его руках этот фильм будет очень страшным и очень веселым", — сказала она.

Первый фильм вышел на экраны в 1993 году, и в нем дебютировала Дженнифер Энистон. Для нее роль в ужастике стала первой в кино (не сериалах). Несмотря на то, что в своих рецензиях кинокритики разгромили фильм, ему удалось успешно пройти в прокате. Следующие семь фильмов не были столь коммерчески удачными.

Английский актер Уорвик Дэвис, игравший убийцу Лепрекона во всех фильмах серии, кроме двух последних, в будущей ленте не появится.

Кинодебют Дженнифер Энистон в фильме "Лепрекон". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что американский актер и продюсер Вин Дизель назвал дату релиза последнего фильма франшизы "Форсаж". Также мы рассказывали, вернется ли Джонни Депп к роли капитана Джека Воробья во франшизе "Пираты Карибского моря".

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