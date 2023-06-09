Він Дізель назвав дату релізу останнього фільму франшизи "Форсаж"

Голлівудський актор Він Дізель. Фото: Google

Поки у світовому прокаті добігає кінця показ десятої частини американського бойовика "Форсаж", виконавець головної ролі, голлівудський актор та продюсер Він Дізель оголосив дату релізу фінального фільму франшизи.

Відповідна публікація з’явилась у його соцмережах.

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Подробиці

Прем'єра одинадцятого фільму "Форсаж" відбудеться 4 квітня 2025 року. Цього ж дня світ побачить екранізацію Minecraft, у якій головну роль виконує актор Джейсон Момоа. У десятому "Форсажі" йому дісталась одна з головних ролей.

"Для тих, хто не знав, що "Форсаж-10" це лише перша частина, знайте, що друга частина — це зусилля нашої швидкої родини та студії, яких ви ніколи не бачили", — прокоментував майбутній фільм Він Дізель.

Скриншот: Instagram/vindiesel

Десята частина франшизи не сильно потішила продюсерів результатами. Бойовик поки що зібрав у прокаті 618 млн доларів при бюджеті в 340 млн. Нова частина поступається за темпом "Форсажу-7" і "Форсажу-8". З усім тим старт "Форсажу-10" в прокаті став другим найкращим цього року після мультфільму "Брати Супер Маріо у кіно".

Касові збори фільму "Форсаж-10" станом на 9 червня 2023 року. Скриншот: Box Office Mojo

Нагадаємо, раніше ми писали, що Він Дізель планує зняти окремі фільми про героїнь франшизи "Форсаж". Також ми розповідали, що "Форсаж-10" провалився в прокаті у США, втім зібрав чимало грошей в Китаї.