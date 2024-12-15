Дженнифер Лопес показала стильный зимний образ — фото

В стильном меху и джинсах — Джей Ло застали на прогулке
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в стильном образе. Звезда надела короткую шубку и трендовые джинсы.
Об этом пишет Page Six.
Джей Ло показала трендовый образ
Папарацци "поймали" певицу на пути в местную студию. Лопес, как всегда, выглядела роскошно.
Она была одета в расклешенные джинсы сшитые из разных кусочков денима, укороченную черную водолазку и короткую шубку. Лопес дополнила свой образ черными каблуками, парой темных очков и сумочкой от Hermès Birkin в тон.
Певица собрала волосы в небрежную прическу и подчеркнула губы нюдовой помадой.
Напомним, ранее 55-летняя Дженнифер Лопес похвасталась длинными ножками в супермини.
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