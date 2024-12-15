Дженнифер Лопес показала стильный зимний образ — фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo/

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в стильном образе. Звезда надела короткую шубку и трендовые джинсы.

Об этом пишет Page Six.

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Папарацци "поймали" певицу на пути в местную студию. Лопес, как всегда, выглядела роскошно.

Она была одета в расклешенные джинсы сшитые из разных кусочков денима, укороченную черную водолазку и короткую шубку. Лопес дополнила свой образ черными каблуками, парой темных очков и сумочкой от Hermès Birkin в тон.

Певица собрала волосы в небрежную прическу и подчеркнула губы нюдовой помадой.

Актриса Дженнифер Лопес на прогулке. Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Лопес в стильной шубке. Фото: BACKGRID

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