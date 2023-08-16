В TikTok выбрали самую популярную звездную пару
В TikTok было проведено оригинальное исследование. Искусственный интеллект проанализировал количество видео звездных лиц, выбрав самую популярную пару, ею стали супруги Меган Маркл и принц Гарри.
Об этом пишет New York Post.
Принц Гарри обошел Меган Маркл
Количество постов о каждом члене британской королевской семьи было почти одинаковым: 6000 для Уильяма, Гарри и Маркл и 5000 для Миддлтон.
О Гарри было больше всего публикаций в общей сложности, 140 000, и больше всего просмотров — 13 миллиардов, за ним шла Маркл, у которой было 115 000 публикаций и 11 миллиардов просмотров.
У Уильяма было 79 000 постов с 11 миллиардами просмотров, а Миддлтон — 65 000 постов с 10 миллиардами просмотров.
Исследование изучило популярные поисковые слова для каждого члена королевской семьи — некоторые для Миддлтон включали "теннис", "грубая", "папарацци" и "коронация".
Для Маркл слова "развод", "принц Гарри", "быть грубым", "самовлюбленным" и "неловким".
"Из этих данных похоже, что подписчики в TikTok ищут отрицательные словосочетания", — пишут в исследовании о Маркл.
Два видео о Маркл, получивших больше лайков в TikTok, были положительными — оба для шоу Эллен ДеДженерес.
Больше всего лайков получило видео о Кейт Миддлтон о ее визите на матч на Уимблдоне.
"Фоловеры в TikTok любят сравнивать их двоих, но, кажется, предпочитают Кейт", — говорится в исследовании.
Самыми популярными поисковыми терминами Гарри были "Меган", "развод", "судебное дело" и "аудиокнига".
"Самые популярные видео показывают королеву Елизавету, предположения о разводе с Меган/ разные теории заговора об их отношениях, а также клипы о принцессе Диане", — пишут в исследовании.
Между тем Уильям изображен "в положительном свете в социальных сетях", его ключевые слова в TikTok включают "молодой" и "Кейт".
Многие из видео, снятых о нем, подчеркивают его "преданность детям" или его отношения с Миддлтон, говорится в исследовании.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.
Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон удается сохранять стройную фигуру.