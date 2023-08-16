В TikTok выбрали самую популярную звездную пару

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри, королева-консорт Камилла и король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/britishroyalcouples/

В TikTok было проведено оригинальное исследование. Искусственный интеллект проанализировал количество видео звездных лиц, выбрав самую популярную пару, ею стали супруги Меган Маркл и принц Гарри.

Об этом пишет New York Post.

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Количество постов о каждом члене британской королевской семьи было почти одинаковым: 6000 для Уильяма, Гарри и Маркл и 5000 для Миддлтон.

О Гарри было больше всего публикаций в общей сложности, 140 000, и больше всего просмотров — 13 миллиардов, за ним шла Маркл, у которой было 115 000 публикаций и 11 миллиардов просмотров.

У Уильяма было 79 000 постов с 11 миллиардами просмотров, а Миддлтон — 65 000 постов с 10 миллиардами просмотров.

Исследование изучило популярные поисковые слова для каждого члена королевской семьи — некоторые для Миддлтон включали "теннис", "грубая", "папарацци" и "коронация".

Для Маркл слова "развод", "принц Гарри", "быть грубым", "самовлюбленным" и "неловким".

"Из этих данных похоже, что подписчики в TikTok ищут отрицательные словосочетания", — пишут в исследовании о Маркл.

Два видео о Маркл, получивших больше лайков в TikTok, были положительными — оба для шоу Эллен ДеДженерес.

Больше всего лайков получило видео о Кейт Миддлтон о ее визите на матч на Уимблдоне.

"Фоловеры в TikTok любят сравнивать их двоих, но, кажется, предпочитают Кейт", — говорится в исследовании.

Самыми популярными поисковыми терминами Гарри были "Меган", "развод", "судебное дело" и "аудиокнига".

"Самые популярные видео показывают королеву Елизавету, предположения о разводе с Меган/ разные теории заговора об их отношениях, а также клипы о принцессе Диане", — пишут в исследовании.

Между тем Уильям изображен "в положительном свете в социальных сетях", его ключевые слова в TikTok включают "молодой" и "Кейт".

Многие из видео, снятых о нем, подчеркивают его "преданность детям" или его отношения с Миддлтон, говорится в исследовании.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон удается сохранять стройную фигуру.