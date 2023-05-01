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В ТОП-100 лучших фильмов, которые сняли женщины режиссеры, попали пять работ украинок

1 мая 2023 17:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В ТОП-100 лучших фильмов, которые сняли женщины режиссеры, попали пять работ украинок
Съемки кино. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Почти 400 киноведов из 84 стран мира составили список лучших фильмов, которые сняли женщины режиссеры. В престижном рейтинге из 100 лучших лент есть пять от украинок.

Об этом сообщает издание BBC.

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Украинки в рейтинге

Фильмы украинско-американского режиссера и актрисы независимого кино Майи Дерен "Ритуал в превращенном времени" 1946 года и "На берегу" 1944-го заняли 95 и 82 места соответственно. В 1986 году Американский киноинститут учредил премию ее имени.

Две ленты в рейтинге и у Киры Муратовой. На 59 месте разместился фильм "Длинные проводы" (1971 год), а на 48-м — "Астенический синдром" (1989 год). Первая лента получила премию на Международном кинофестивале в Локарно, а двухсерийная драма с острым социальным оттенком "Астенический синдром" получила специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля.

На 11-й строчке престижного списка оказался фильм режиссера Ларисы Шепитко "Восхождение", снятый в 1977 году.

Это военная драма по повести Василия Быкова "Сотников". Фильм получил несколько призов на Международном кинофестивале в Берлине, став первым советским фильмом, отмеченным высшей наградой фестиваля — "Золотым медведем".

Напомним, ранее мы писали, что украинский триллер "Эгрегор" выйдет на американских платформах. Также мы рассказывали, что украинский режиссер Надежда Парфан сняла свой фильм "Это свидание" с программ престижных международных кинофестивалей из-за россиян.

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