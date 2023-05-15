В триллере об убийстве Джона Кеннеди появятся топовые голливудские звезды

35-й президент США Джон Кеннеди. Фото: Wikipedia

Американский режиссер Дэвид Мемет, написавший сценарий ленты "Ганнибал" с актером Энтони Хопкинсом, снимет фильм об убийстве Джона Кеннеди. Главные роли сыграют известные голливудские звезды.

Об этом сообщает издание Variety.

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Главные роли в триллере Assassination ("Убийство") сыграют Аль Пачино, Вигго Мортенсен, Джон Траволта, Шайя Лабаф и Кортни Лав. Фильм расскажет об убийстве Джона Кеннеди с точки зрения мафиози города Чикаго, Сэма Джанкани. По мнению некоторых историков он сыграл значительную роль в организации убийства американского президента. Считается, что Сэм заказал покушение как расплату за попытку Кеннеди взорвать авторитет мафии после того, как она помогла ему стать главой США.

Режиссер Дэвид Мемет написал сценарий фильма в соавторстве с Николасом Селоцци — внучатым племянником мафиози Сэма Джанкани. Оператором-постановщиком будущей ленты станет Роберт Элсвитт. Он получил премию "Оскар" за фильм "Нефть" 2007 года режиссера Пола Томаса Андерсона.

Съемки фильма Assassination планируют начать в сентябре этого года в канадском Ванкувере.

Напомним, ранее мы писали, что звезда фильма "Титаник", британская актриса Кейт Уинслет вместе со своей дочерью Миа Триплтон появилась на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA TV Awards.

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