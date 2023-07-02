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"В этой вселенной я мертв": Рассел Кроу сделал громкое заявление

2 июля 2023 18:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"В этой вселенной я мертв": Рассел Кроу сделал громкое заявление
Актер Рассел Кроу. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Чехии проходит международный кинофестиваль в Карловых Варах. Почетным гостем стал новозеландский актер Рассел Кроу. Журналисты расспрашивали его и о съемках второй части фильма "Гладиатор". В первой ленте 2000 года кинозвезда сыграла главную роль. На эти вопросы Кроу ответил с юмором.

Об этом сообщает издание Variety.

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По словам 59-летнего Рассела, он устал получать вопрос о "Гладиаторе-2", который снимается без его участия.

"Я не имею к ленте никакого отношения. В этой вселенной я мертв и зарыт глубоко в землю. Но признаюсь, что немного завидую. "Гладиатор" напоминает мне о молодости и о том, какую роль картина сыграла в моей жизни", — признался Кроу. .

Рассел отметил, что он не владеет никакой информацией о сценарии и актерском составе будущего проекта режиссера Ридли Скотта.

Кадр с фильма "Гладиатор". Фото: Google

Что известно о "Гладиатор-2"

В конце 2022-го 85-летний режиссер Ридли Скотт посетил город Варзазат, известный как "Марокканский Голливуд". Местные СМИ сообщали, что производственная группа "Гладиатора-2" вела переговоры с локальной студией Atlas Studios.

Продолжение будет посвящено Люциусу (сыну Лусиллы и племяннику Коммода Хоакина Феникса). Именно его Максимус, которого сыграл актер Рассел Кроу, спас от дяди в оригинальном фильме.

Ранее мы писали, что Рассел Кроу оказался в черном списке британской монархии. Также мы рассказывали, что продюсеры показали, как снимали сногсшибательный трюк с Томом Крузом.

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