Участник группы Kalush Orchestra представил новую сольную песню

Певец Саша ТАВ. Фото: менеджмент артиста

Участник группы Kalush Orchestra Саша Таб представил свою вторую сольную песню. Также певец представил клип на нее.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Вторая сольная история певца

Новая работа харизматичного участника Kalush Orchestra более глубоко раскрывает артиста и знакомит с внутренним миром и переживаниями, которые происходят в личной жизни певца. Поиск смыслов и дальнейшего пути, желание найти себя, несмотря ни на что — основной лейтмотив трека.

"Контурная карта" — это моя вторая сольная история, которой хочу поделиться с вами. Эта песня о потере и поиске собственных смыслов. Надеюсь, что вам понравится. Слушайте мою новую песню и смотрите клип", — комментирует TAB свой второй релиз.

Песня сочетает в себе харизму артиста и эмоционально заряженный текст, легко запоминающийся. Трек вдохновляет на размышления и открывает путь к внутренней глубине, приглашая отправиться слушателей в свое собственное путешествие вглубь себя.

Первой сольной работой артиста TAB была песня и клип на нее — "Злива".

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