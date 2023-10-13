Участник группы Kalush Orchestra представил новую сольную песню
Участник группы Kalush Orchestra Саша Таб представил свою вторую сольную песню. Также певец представил клип на нее.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.
Вторая сольная история певца
Новая работа харизматичного участника Kalush Orchestra более глубоко раскрывает артиста и знакомит с внутренним миром и переживаниями, которые происходят в личной жизни певца. Поиск смыслов и дальнейшего пути, желание найти себя, несмотря ни на что — основной лейтмотив трека.
"Контурная карта" — это моя вторая сольная история, которой хочу поделиться с вами. Эта песня о потере и поиске собственных смыслов. Надеюсь, что вам понравится. Слушайте мою новую песню и смотрите клип", — комментирует TAB свой второй релиз.
Песня сочетает в себе харизму артиста и эмоционально заряженный текст, легко запоминающийся. Трек вдохновляет на размышления и открывает путь к внутренней глубине, приглашая отправиться слушателей в свое собственное путешествие вглубь себя.
Первой сольной работой артиста TAB была песня и клип на нее — "Злива".
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