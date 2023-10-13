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Участник группы Kalush Orchestra представил новую сольную песню

13 октября 2023 15:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Участник группы Kalush Orchestra представил новую сольную песню
Певец Саша ТАВ. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Участник группы Kalush Orchestra Саша Таб представил свою вторую сольную песню. Также певец представил клип на нее.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Вторая сольная история певца

Новая работа харизматичного участника Kalush Orchestra более глубоко раскрывает артиста и знакомит с внутренним миром и переживаниями, которые происходят в личной жизни певца. Поиск смыслов и дальнейшего пути, желание найти себя, несмотря ни на что — основной лейтмотив трека.

 

"Контурная карта" — это моя вторая сольная история, которой хочу поделиться с вами. Эта песня о потере и поиске собственных смыслов. Надеюсь, что вам понравится. Слушайте мою новую песню и смотрите клип", — комментирует TAB свой второй релиз.

Песня сочетает в себе харизму артиста и эмоционально заряженный текст, легко запоминающийся. Трек вдохновляет на размышления и открывает путь к внутренней глубине, приглашая отправиться слушателей в свое собственное путешествие вглубь себя.

Первой сольной работой артиста TAB была песня и клип на нее — "Злива".

Напомним, ранее музыкант и битбоксер группы Kalush Orchestra Виталий Дужик сделал предложение руки и сердца своей девушке Евгении.

Ранее певица Alyosha с сыновьями присоединилась к озеленению Киева.

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