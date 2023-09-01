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Участник группы Kalush Orchestra запускает сольный проект

1 сентября 2023 13:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Участник группы Kalush Orchestra запускает сольный проект
Певец Саша TAB. Фото: менеджмент певца.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Участник группы Kalush Orchestra Саша TAB решил начать сольную карьеру. Первой работой артиста стал трек – "Злива" и клип к нему.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Лирическая сторона артиста

После окончания проекта "Сальто назад" Сашу не покидали мысли о создании чего-то подобного, с таким же особым вайбом, который создавался почти 11 лет существования группы. Творческие мечты трансформировались в сольный проект под названием TAB.

 

"Я навсегда останусь поклонником "старой фирмы", которую мне хочется продолжать нести всю жизнь и делиться с вами. Спасибо всем, кто ждал мой релиз, как сольного артиста. Спасибо каждому, кто чувствует так же и для кого это звучание тоже имеет смысл. Одна любовь, друзья!", — делится TAB.

Трек "Злива" — сильная эмоциональная работа, которая погружает слушателей в личный мир артиста и показывает его с совсем другой, лирической стороны.

"Эта песня о любви и поддержке, а также о чувстве глубокой привязанности другому человеку. Песня рассказывает о том, что сейчас происходит в моей жизни. Я хотел продемонстрировать себя настоящего, как открытого и романтичного человека", — комментирует TAB свою первую сольную песню.

Ранее Макс Барских представил новую песню из украиноязычного альбома.

Напомним, украинские хип-хопперы сняли эмоциональный клип о ценности жизни.

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