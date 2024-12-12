Скандал на нацотборе на Евровидение-2025 — ENLEO признался, что слушает песни россиян

Певец ENLEO. Фото: instagram.com/enleomusic

Украинский певец ENLEO (Никита Леонтьев) оказался в центре скандала. Участник нацотбора на "Евровидение-2025" признался, что до сих пор слушает песни российских артистов.

Видео с заявлением исполнителя распространилось на странице блоггера kiri_kyrylo в ТікТок.

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ENLEO признался, что слушает российские песни

На вопрос о том, есть ли до сих пор в плейлисте певца песни артистов из страны-агрессорки, ENLEO признался, что действительно иногда может послушать русскоязычные треки. В частности, певец отметил, что слушает песни рэпера Oxxxymiron.

По мнению Никиты, в этом нет ничего такого, ведь россиянин поддерживает Украину и уехал из РФ во время полномасштабной войны.

"Я не слушаю русские песни, но было пару раз, что включал старые треки, ностальгические, которые связаны с детством. Сегодня я слушал Oxxxymiron, это правда. Это песни, которые я слушал до войны. Во-вторых, Oxxxymiron против войны. И он, кажется, даже донатил на ВСУ. Я не считаю это чем-то кринжевым", – сказал ENLEO.

Однако мнение большинства украинцев с мнением артиста не совпало. В комментариях пользователи подвергли критике певца, который планирует представить Украину на "Евровидении-2025", за его позицию.

Напомним, это уже второй скандал вокруг нацотбора на песенный конкурс. Ранее участник известной украинской группы публично послал на х*й Тину Кароль.

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