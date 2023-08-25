Участник проекта "Львы на Джипе" попал в ДТП в центре Киева

Участники проекта "Леви на Джипі". Фото: instagram.com/lvi_na_jeepe/

Участник известного проекта "Леви на джипі" Николай Зырянов попал в ДТП. Инцидент произошел в центре Киева на Печерске.

Видео ДТП появилось в соцсетях.

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На кадрах видны два разбитых автомобиля, которые стоят посреди дороги. Водители вышли из машин и с кем-то говорят по телефону.

"Автомобили изрядно разбили. Кто виноват — пока неизвестно. Скорая и копы на месте", — говорится в сообщении в паблике у Телеграмм.

Участник проекта "Леви на Джипі" попал в ДТП в центре Киева. Фото: Telegram/Труха/Киев

Николай Зырянов — стендап-комик, сценарист, резидент канала "Леви на джипі" и основатель благотворительного фонда LNJ.

В этом году известный украинский YouTube-канал "Леви на джипі" установил рекорд. Участники проекта оделись в вышиванки и ко Дню Независимости провели десятичасовой стрим, во время которого собрали большую сумму денег на помощь Вооруженным силам Украины.

"Леви на джипі" — это украиноязычный YouTube-канал, основанный тремя комиками: Андреем Лузаном, Валентином Михиенко и Николаем Зиряновым

YouTube-канал активно помогает украинской армии во время полномасштабной войны, создает новые проекты и украиноязычный контент.

Напомним, в ДТП серьезно пострадала известная российская певица.

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