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Участника Backstreet Boys обвинили в домагательствах к несовершеннолетней

31 августа 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Участника Backstreet Boys обвинили в притязаниях к несовершеннолетней
Музыкант Ник Картер. Фото: instagram.com/nickcarter/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Ник Картер отрицает обвинения в насилии над несовершеннолетней. Женщина, имя которой СМИ не называют, в новом иске рассказала об инциденте 2003 года, который произошел, когда ей было 15, а ему 23.

Об этом пишет Daily Mail.

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Женщина утверждает, что вокалист Backstreet Boys совершил насилие над ней на яхте, а затем в автобусе после того, как ее напоили. 43-летний артист отрицал заявления, изложенные в заявлении.

Адвокат Картера рассказал, что женщина сообщила о своих обвинениях правоохранительным органам в 2003 году. Адвокат сказал, что не собрали достаточно доказательств в расследовании предполагаемого инцидента, чтобы предъявить обвинение Картеру. Женщина, обвиняющая Картера, "повторяет те же ложные утверждения в новой судебной жалобе", и что это "не делает их более правдивыми".

Картер был обвинен в насилии двумя другими женщинами в отдельных судебных процессах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В апреле Картер столкнулся с обвинениями в насилии и избиении от певицы Мелиссы Шуман в судебном процессе относительно инцидента 2002 года, произошедшего в Санта-Монике, Калифорния.

Согласно юридическим документам, 38-летняя Шуман обвинила Картера в том, что он принуждал ее к интиму, когда ему было 22, а ей 18. Шуман сказала, что ее первый интимный опыт был с Картером, несмотря на то, что она настаивала, что не хочет заниматься интимом, пока не выйдет замуж

Картер отрицает все обвинения.

Ранее суд вынес решение по громкому делу оскароносного Кевина Спейси.

Напомним, лауреат премии "Оскар" подтвердила абьюз со стороны реперши Lizzo.

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