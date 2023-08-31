Участника Backstreet Boys обвинили в притязаниях к несовершеннолетней

Музыкант Ник Картер. Фото: instagram.com/nickcarter/

Певец Ник Картер отрицает обвинения в насилии над несовершеннолетней. Женщина, имя которой СМИ не называют, в новом иске рассказала об инциденте 2003 года, который произошел, когда ей было 15, а ему 23.

Об этом пишет Daily Mail.

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Женщина утверждает, что вокалист Backstreet Boys совершил насилие над ней на яхте, а затем в автобусе после того, как ее напоили. 43-летний артист отрицал заявления, изложенные в заявлении.

Адвокат Картера рассказал, что женщина сообщила о своих обвинениях правоохранительным органам в 2003 году. Адвокат сказал, что не собрали достаточно доказательств в расследовании предполагаемого инцидента, чтобы предъявить обвинение Картеру. Женщина, обвиняющая Картера, "повторяет те же ложные утверждения в новой судебной жалобе", и что это "не делает их более правдивыми".

Картер был обвинен в насилии двумя другими женщинами в отдельных судебных процессах.

В апреле Картер столкнулся с обвинениями в насилии и избиении от певицы Мелиссы Шуман в судебном процессе относительно инцидента 2002 года, произошедшего в Санта-Монике, Калифорния.

Согласно юридическим документам, 38-летняя Шуман обвинила Картера в том, что он принуждал ее к интиму, когда ему было 22, а ей 18. Шуман сказала, что ее первый интимный опыт был с Картером, несмотря на то, что она настаивала, что не хочет заниматься интимом, пока не выйдет замуж

Картер отрицает все обвинения.

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