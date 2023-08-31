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Учасника Backstreet Boys звинуватили у домаганнях до неповнолітньої

31 серпня 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Учасника Backstreet Boys звинуватили у домаганнях до неповнолітньої
Музикант Нік Картер. Фото: instagram.com/nickcarter/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Нік Картер заперечує звинувачення в насильстві над неповнолітньою. Жінка, ім'я якої ЗМІ не називають, в новому позові розповіла про інцидент 2003 року, який стався, коли їй було 15, а йому 23.

Про це пише Daily Mail.

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Жінка стверджує, що вокаліст Backstreet Boys вчинив насильство над нею на яхті, а потім в автобусі після того, як її напоїли. 43-річний артист заперечував заяви, викладені в заяві.

Адвокат Картера розповів, що жінка повідомила про свої звинувачення правоохоронним органам у 2003 році. Адвокат сказав, що не зібрали достатньо доказів у розслідуванні ймовірного інциденту, щоб висунути звинувачення Картеру. Жінка, яка звинувачує Картера, "повторює ті самі неправдиві твердження в новій судовій скарзі", і що це "не робить їх більш правдивими".

Картер був звинувачений у насильстві двома іншими жінками в окремих судових процесах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nick Carter (@nickcarter)

У квітні Картер зіткнувся зі звинуваченнями в насильстві та побитті від співачки Мелісси Шуман у судовому процесі щодо нібито інциденту 2002 року, який стався в Санта-Моніці, Каліфорнія.

Згідно з юридичними документами, 38-річна Шуман звинуватила Картера у тому, що він примушував її до інтиму, коли йому було 22, а їй 18. Шуман сказала, що її перший інтимний досвід був із Картером, незважаючи на те, що вона наполягала, що не хоче займатися інтимом, поки не вийде заміж.

Картер заперечує всі звинувачення.

Раніше суд виніс рішення у гучній справі оскароносного Кевіна Спейсі.

Нагадаємо, лауреатка премії "Оскар" підтвердила аб'юз з боку реперки Lizzo.

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