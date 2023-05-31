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Вышедшего замуж участника "Холостячки" захейтили за откровенные поцелуи

31 мая 2023 12:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вышедшего замуж участника "Холостячки" захейтили за откровенные поцелуи
Участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич. Фото: Instagram/diveeasy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно участник второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич отыграл громкую свадьбу в Мексике. Избранником украинского бизнесмена стал колумбиец по имени Фелипе. Хветкевич показал подписчикам кардинальные изменения в своем образе, но его захейтили.

Соответствующая публикация доступна в Instagram Андрея.

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Хветкевич изменил цвет волос. Теперь он платиновый блондин. По этому поводу бизнесмен сначала показал фото, на котором он позирует один.

"Изменения это хорошо, особенно когда выходишь из зоны комфорта, чтобы узнавать новые горизонты", — написал Хветкевич.

Участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич. Фото: Instagram/diveeasy

Но главное фото участник популярного телешоу выбрал другое. На нем полураздетый он и его муж Фелипе нежно целуются.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Даже лояльные к ЛГБТ-сообществу подписчики Андрея возмутились подобными откровениями на публику, в то время как на Родине бизнесмена продолжается кровавая полномасштабная война. Хветкевич все же ответил на один из комментариев.

Скриншот: Instagram/diveeasy

Некоторым подписчикам не понравился новый цвет волос Андрея. Они его сравнили с пропутинским российским певцом Филиппом Киркоровым. В то же время исполнительница Злата Огневич заценила новый имидж своего друга: "Тебе подходит новый цвет", — лаконично написала она и добавила эмодзи поцелуя.

ЛГБТ-свадьба в Мексике

Бизнесмен Андрей Хветкевич в отношениях с Фелипе более шести лет. Перед съемками шоу "Холостячка" парни разошлись. После того, как бизнесмен выбыл из шоу, он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Андрей и Фелипе снова сошлись.

Перед свадьбой в Мексике гости несколько дней развлекались на элитной вилле. Они посещали вечеринки, ужины с фейерверками и знакомились друг с другом. Среди них была певица Злата Огневич, главная героиня одного из сезонов шоу "Холостячки", в котором принимал участие Андрей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что первый "холостяк", сделавший каминг-аут на американском телевидении, вышел замуж: фото с ЛГБТ-свадьбы. Также мы рассказывали, что блогерша Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с певицей Светланой Лободой.

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