Участники "Голоса страны" сразятся за участие в финале в необычном формате

Ведущие и судьи шоу "Голос країни". Фото: менеджмент проекта.

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" покажут новый эпизод европейского сезона "Голос країни-13". Зрителей проекта ожидает первый из двух полуфиналов, который впервые состоится в формате "кроссбатлов".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

Вызов для тренера

Обновленный формат полуфинала пройдет по новым правилам. Теперь участники из разных команд будут соревноваться между собой. Во время эфира тренер будет бросать вызов другому тренеру, выставляя на сцену своего участника, а тот, в свою очередь, примет вызов и пригласит на сцену такого вокалиста, который станет своему оппоненту достойным конкурентом. На сцене участники поочередно споют подготовленные песни, а победителя "кроссбатла" выберут зрители в зале благодаря специальному приложению в своих телефонах. На голосование у зрителей есть 30 секунд, после чего ведущие проекта Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов объявят победителей "кроссбатла". Тренерам придется принимать решение прямо на сцене, кого же из участников своей команды отправить сражаться с соперником.

Новые правила на шоу "Голос країни". Фото: менеджмент проекта.

По правилам "кроссбатов", в прямой эфир может пройти разное количество участников из каждой команды.

Впервые такие правила полуфинала использовали Соединенные Штаты Америки и Франция. Третьей страной, воплотившей нововведение, стала Украина.

Начнет эпизод тренер DOROFEEVA, которая вызовет на батл Ивана Клименко. Первым на сцену выйдет Роман Панченко, который споет песню "Formidable" любимого певца своей звездной наставницы Stromae. Его оппонентом станет вокалистка, временно проживающая в Торонто, Лиза Шафорос. Девушка исполнит песню группы Thirty Seconds to Mars "The Kill", что в переводе означает "убийство", которую она превратила в The Heal, что означает "исцеление".

Участница шоу "Голос країни". Фото: менеджмент проекта.

"Скажу по-секрету, что за три дня до нового этапа мы поменяли Роману песню. Сегодня песня моего любимого исполнителя Stromae позвучит в новом звучании", — говорит DOROFEEVA.

Далее Иван Клименко вызовет на батл Юлию Санину. Во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену "Голосу країни-13" вышли 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA. По новым правилам команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов.

