Участники Нацотбора на "Детское Евровидение" сфотографировались с кубком Kalush Orchestra

Группа Kalush Orchestra после победы на конкурсе "Евровидение-2022". Фото: Google

В субботу, 19 августа, в Луцком замке состоялся благотворительный фестиваль "Амбасадор Детства", на котором выступили звезды украинского шоубиза и финалисты Нацотбора на "Детское Евровидение-2023". Претенденты на поездку во Францию (именно там пройдет конкурс в конце года), сфотографировались с кубком взрослого "Евровидения".

Об этом сообщает издание "Суспільне Мовлення".

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Подробности

В рамках фестиваля финалисты Нацотбора на "Детское Евровидение-2023" исполнили песню Светланы Тарабаровой — "Маніфест". На сцену вышли группа 3 beauties и музыкальные исполнители POLINA BABIY, Анастасия Белибова, Денис Грищук и Анастасия Димид.

Участник группы Kalush Orchestra Килиммен привез в Луцк кубок "Евровидения", который украинцы одержали за победу в прошлогоднем конкурсе.

"Это не только победа нашей группы, а победа каждого украинца, точнее репетиция победы над российским агрессором", — сказал музыкант.

В то же время юные финалисты Нацотбора на "Детское Евровидение-2023" воспользовались случаем и сфотографировались с кубком.

О предстоящем шоу

Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет во Франции. Финал состоится 26 ноября во дворце "Никая" в Ницце. Украина принимает участие в "Детском песенном конкурсе Евровидения" с 2006 года. С тех пор Украина однажды побеждала (Анастасия Петрик с песней "Небо", 2012) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).

Место проведения песенного конкурса "Евровидение-2023". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Килиммен представил песню-манифест о трагических событиях в Украине. Также мы рассказывали, почему певица MamaRika больше не будет участвовать в отборе на "Евровидение".