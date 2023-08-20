Учасники Нацвідбору на "Дитяче Євробачення" сфотографувалися з кубком Kalush Orchestra

Гурт Kalush Orchestra після перемоги на конкурсі "Євробачення-2022". Фото: Google

В суботу, 19 серпня, у Луцькому замку відбувся благодійний фестиваль "Амбасадор Дитинства", на якому виступили зірки українського шоубізу та фіналісти Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023". Претенденти на поїздку до Франції (саме там пройде конкурс наприкінці року), сфотографувалися з кубком дорослого "Євробачення".

Про це повідомляє видання "Суспільне мовлення".

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Подробиці

У рамках фестивалю фіналісти Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023" виконали пісню Світлани Тарабарової "Маніфест". На сцену вийшли гурт 3ʼbeauties та музичні виконавці POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид.

Учасник гурту Kalush Orchestra Килиммен привіз до Луцька кубок "Євробачення", який українці отримали за перемогу у торішньому конкурсі.

"Це не тільки перемога нашого гурту, а перемога кожного українця, точніше репетиція перемоги над російським агресором", — сказав музикант.

Водночас юні фіналісти Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023" скористалися нагодою та сфотографувалися з кубком.

Про майбутнє шоу

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2023" пройде у Франції. Фінал відбудеться 26 листопада в палаці "Нікайя" у Ніцці. Україна бере участь у "Дитячому пісенному конкурсі Євробачення" з 2006 року. Відтоді Україна один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо", 2012) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

Місце проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Килиммен представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні. Також ми розповідали, чому співачка MamaRika більше не братиме участь у відборі на "Євробачення".