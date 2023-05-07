Участницы "Тату", поддержавшие политику Кремля, воссоединились: одна из них беременна

Участницы российской группы "Тату". Фото: коллаж Новини.LIVE

Участницы российской группы "Тату", которые поддержали кровавую политику Кремля, в очередной раз воссоединились. На сцене одного из футбольных стадионов в Санкт-Петербурге пропагандистки спели свой хит "Нас не догонят". Рыжеволосая участница, Лена Катина, прыгала перед россиянами на последних месяцах беременности.

Новини.LIVE расскажет о выступлении "Тату" и как солистки поддержали кровавый режим РФ.

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Выступление "Тату"

Это уже второе выступление пропагандисток за последний год. В сентябре 2022-го Юлия Волкова и Лена Катина за большой гонорар воссоединились и выступили на стадионе в Минске. За что получили хейт преимущественно от поклонников из Латинской Америки.

Несмотря на то, что "Тату" уже давно не на слуху, они до сих пор популярны во многих странах мира. Тогда фанаты возмутились, что певицы спели под носом у диктатора Александра Лукашенко.

В этот раз беременная вторым ребенком Катина и почти безголосая (потеряла голос в результате операций и онкологии) Волкова радовали россиян на стадионе в Санкт-Петербурге.

Позирую перед фотографами Лена и Юля прямо сказали, что боятся, чтобы их не засудили в стране-террористе за "пропаганду" ЛГБТ. Поэтому сильно перед камерами не обнимались и не целовались.

Как поддержали власти РФ

В 2018 году Юлия Волкова поехала на концерт по случаю открытия Керченского моста. Тогда она выступила в прямом эфире федерального канала страны-террориста перед строителями и чиновниками.

В том же году Лена Катина дала концерты в оккупированных Донецке и Луганске. Певица поддержала оккупационные власти.

Напомним, ранее мы писали, что российский актер, путинист Иван Охлобыстин мерзким голосом озвучил пропагандистский мультфильм о войне в Украине. Также мы писали, что путинист Филипп Киркоров обозвал Президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об их последней встрече.