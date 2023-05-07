Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Участницы "Тату", поддержавшие политику Кремля, воссоединились: одна из них беременна arrow

Участницы "Тату", поддержавшие политику Кремля, воссоединились: одна из них беременна

7 мая 2023 19:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Участницы "Тату", поддержавшие политику Кремля, воссоединились: одна из них беременна
Участницы российской группы "Тату". Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Участницы российской группы "Тату", которые поддержали кровавую политику Кремля, в очередной раз воссоединились. На сцене одного из футбольных стадионов в Санкт-Петербурге пропагандистки спели свой хит "Нас не догонят". Рыжеволосая участница, Лена Катина, прыгала перед россиянами на последних месяцах беременности.

Новини.LIVE расскажет о выступлении "Тату" и как солистки поддержали кровавый режим РФ.

Читайте также:

Выступление "Тату"

Это уже второе выступление пропагандисток за последний год. В сентябре 2022-го Юлия Волкова и Лена Катина за большой гонорар воссоединились и выступили на стадионе в Минске. За что получили хейт преимущественно от поклонников из Латинской Америки.

Несмотря на то, что "Тату" уже давно не на слуху, они до сих пор популярны во многих странах мира. Тогда фанаты возмутились, что певицы спели под носом у диктатора Александра Лукашенко.

В этот раз беременная вторым ребенком Катина и почти безголосая (потеряла голос в результате операций и онкологии) Волкова радовали россиян на стадионе в Санкт-Петербурге.

Позирую перед фотографами Лена и Юля прямо сказали, что боятся, чтобы их не засудили в стране-террористе за "пропаганду" ЛГБТ. Поэтому сильно перед камерами не обнимались и не целовались.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lindsey Aitken (@tatulindsey93)

Как поддержали власти РФ

В 2018 году Юлия Волкова поехала на концерт по случаю открытия Керченского моста. Тогда она выступила в прямом эфире федерального канала страны-террориста перед строителями и чиновниками.

В том же году Лена Катина дала концерты в оккупированных Донецке и Луганске. Певица поддержала оккупационные власти.

Напомним, ранее мы писали, что российский актер, путинист Иван Охлобыстин мерзким голосом озвучил пропагандистский мультфильм о войне в Украине. Также мы писали, что путинист Филипп Киркоров обозвал Президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об их последней встрече.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас