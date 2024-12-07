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Участница "Холостяк-13" объяснила, почему сама ушла от Терена

7 декабря 2024 10:00
Мария Покровская - Редактор
Холостяк-13 — Виктория Клочко объяснила, почему ушла от Александра Терена
Виктория Клочко. Фото: instagram.com/vikusia_klochko
Мария Покровская - Редактор

В шестом эпизоде шоу "Холостяк-13" зрителей ждала большая неожиданность. Участница Виктория Клочко приняла решение покинуть проект по собственному желанию.

Об обиде на холостяка Александра Терена и личных проблемах, которые подтолкнули к этому, девушка рассказала в Instagram.

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Виктория Клочко ушла от Александра Терена

Участие в проекте совпало с днем рождения участницы. Виктория надеялась, что встретит праздник в компании холостяка, но Александр не смог приехать. Герой сделал подарок девушке и отправил курьером букет цветов и книги, но Виктория его не оценила.

"Ты с самого утра ждешь весточку от того самого мужчины и веришь, что он точно не забудет. Твои друзья придумали как передать тебе подарочки и поздравления, и ты веришь, что тот самый также обязательно это сделает. Наступает вечер, ты уже волнуешься, но веришь, что не мог он забыть о тебе и вы обязательно увидитесь и проведете время вместе. Наконец, этот момент настал. Тебе закрывают глаза и ведут на улицу, ты их открываешь и вместо того самого мужчины, там курьер с цветами, книгами и открыткой "Все поздравления при встрече", — рассказала о ситуации Виктория.

Виктория Клочко рассказала о дне рождения на шоу
Виктория Клочко рассказала о дне рождения на шоу. Фото: instagram.com/vikusia_klochko

По словам девушки, в тот момент она чувствовала себя обиженной. Как напомнила Виктория, в тот момент она почувствовала, что у Александра нет к ней никаких чувств.

"Как так вообще можно поступить с девушкой, которая все оставила и пришла к тебе? Я сама, без родных и близких, без возможности провести этот день так, как хочу я. "Все пожелания при встрече" и книги? Серьезно? То есть я не приеду, ты посиди, подожди и почитай, может умнее станешь! И эти мысли на эмоциях по кругу крутились в моей голове", —поделилась Виктория.

Виктория Клочко обиделась на Александра Терена
Виктория Клочко обиделась на Александра Терена. Фото: instagram.com/vikusia_klochko

Кроме того, оказалось, что в этот же день у Виктории возникли проблемы с автомобилем, который она заказала из-за границы. Девушка наткнулась на мошенников, которые присвоили себе 15 тысяч долларов, уплаченные ею за авто.

"Я оставила документы своей сестренке, чтобы оформить авто на нее, потому что сама я была на проекте. И на следующий день после моего дня рождения она в панике позвонила мне и сказала, что ей написал мой менеджер: компания закрывается, а он увольняется и необходимо, чтобы я срочно связалась с владельцем, чтобы договориться об авто. С телефона редактора я набрала владельца, который сказал мне, что компания закрывается и моего менеджера уволили, потому что он брал оплаты компании на свой счет. И что мне надо заново оплатить уже оплаченную мной доставку, потому что мое авто в порту и если этого не сделаю, то его утилизируют", — рассказала Виктория.

Сразу девушка обратилась к юристам и подала иск против компании в суд. По словам Виктории, продолжается следствие, а в январе ее ждет судебное заседание.

Во время шоу Терен предложил участнице помощь в решении проблемы, однако девушка не захотела принимать предложение холостяка из-за его предыдущего поступка и решила покинуть шоу.

Напомним, Виктория Клочко призналась, что потеряла ребенка перед шоу.

Ранее Александр Терен отреагировал на скандальный комментарий известной блогера.

шоу Холостяк шоу телевидение любовь Александр "Терен" Будько

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