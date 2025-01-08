Холостяк-13 — Анастасия Юзьвак показала свидание с Тереном, которое вырезали из эфира

Анастасия Юзьвак. Фото: instagram.com/anastasiiaairy

Финалистка 13-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак рассекретила невиданное свидание с главным героем, ветераном Александром Тереном. Кадры со встречи не вошли в эфир проекта.

Пока девушка опубликовала их на своей странице в Instagram.

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В своем блоге таролог опубликовала кадры свидания, которое состоялось накануне предпоследней церемонии роз. Александр решил наедине пообщаться с Анастасией после встречи с ее родителями, а также обсудить некоторые моменты в их отношениях.

На видео Александр пристально смотрел на Анастасию во время того, как стилист поправлял ей платье.

"Его взгляд вместо 1000 слов… Кстати, на видео снят момент перед нашим с Сашей общением на предпоследней церемонии, которое не вошло в эпизод. Саша хотел поговорить о тех вопросах, которые девушки написали обо мне, и, наверное, чтобы еще раз просто побыть со мной рядом. Но об этом история умалчивает", — написала Анастасия.

Потом холостяк и участница имели возможность наедине пообщаться на темы, которые их волновали накануне финала.

Напомним, победительница "Холостяка" показала, как экстренно эвакуировалась с семьей из Лос-Анджелеса из-за масштабного пожара.

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