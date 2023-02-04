Участница шоу Холостяк и Танцы со звездами Аделина Дели ждет первенца

Участница шоу "Холостяк" и "Танцы со звездами" объявила о первой беременности и планах на будущее
Двенадцатый сезон романтического шоу "Холостяк" познакомил украинцев со многими новыми талантливыми и красивыми девушками. Впрочем, одну из участниц, танцовщицу Аделину Дели телезрители знают по другому проекту.
В своем Instagram звезда объявила, что ждет первенца.
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Танцовщица опубликовала снимки с новой фотосессии и ответила на некоторые вопросы подписчиков. Дели призналась, как планирует совмещать работу с материнством.
"Я не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже бы сказала, что это исключено, только развитие и работа. Сразу в строй после родов. У меня не удается держать себя в адекватном нравственном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую", — рассказала Аделина.
Имя мужчины, от которого она ждет ребенка, знаменитость не рассекретила.
Аделина Дели принимала участие в седьмом сезоне шоу "Танцы со звездами". Ее напарником стал футболист, главный герой проекта "Холостяк-5" Сергей Мельник. Звездная парочка была одной из популярнейших на шоу. По итогам баллов во всех эпизодах заняли четвёртое место.
Напомним, ранее мы писали, что певица Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка. Также мы рассказывали, что звезды "Игры престолов", британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка.