Участница Spice Girls рассказала, пользовалась ли услугам пластического хирурга

Певица Джерри Хелливелл. Фото: instagram.com/gerihalliwellhorner/

Джерри Холлиуелл-Хорнер, которую знают как Джинжер Спайс из Spice Girs рассказала, планирует ли оставаться молодой с помощью пластической хирургии. Певица в начале этого месяца отпраздновала свой 51-й день рождения, и сказала, что "важно отмечать возраст".

Об этом она призналась в интервью The Sunday Times.

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Джерри рассказывает, что она может "сделать что-то" в будущем, но, по ее мнению, "честно и красиво" для женщины быть похожей на себя.

"Я считаю, что очень важно отмечать наш возраст. Я счастлива, что достигла такого возраста, просто стараюсь держать себя максимально естественно. Кто знает, через десять лет я могу сделать что-то другое. Но я считаю, что есть что-то действительно честное и прекрасное, когда женщина все еще похожа на себя", — прокомментировала Джерри Холлиуел-Хорнер свое отношение к пластической хирургии.

Сегодня артистка одевается гораздо более сдержанно, чем во времена своей музыкальной карьеры.

"В прикрытии есть сила. Я этого не осознавала. Мне не нужно демонстраций", — добавила она о своем гардеробе.

Группа Spice Girs последний раз выходила на сцену в 2019 году в рамках британского тура. Коллектив был создан в 1994 году, а дебютный сингл Wannabe достиг вершин чартов в 37 странах в 1996 году. Группа сделала перерыв в 2000 году, когда Виктория Бекхэм покинула состав и ненадолго воссоединились в 2007 году для всемирного тура, билеты на их концерт на Арене O2 в Лондоне разлетелись за две минуты. Спустя пять лет все пять участников выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Напомним, ранее стало известно, сколько пластических операций сделала Кайли Дженнер: хирурги рассказали правду.

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