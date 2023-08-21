Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Участница Spice Girls рассказала, пользовалась ли услугами пластического хирурга arrow

Участница Spice Girls рассказала, пользовалась ли услугами пластического хирурга

21 августа 2023 20:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Участница Spice Girls рассказала, пользовалась ли услугам пластического хирурга
Певица Джерри Хелливелл. Фото: instagram.com/gerihalliwellhorner/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Джерри Холлиуелл-Хорнер, которую знают как Джинжер Спайс из Spice Girs рассказала, планирует ли оставаться молодой с помощью пластической хирургии. Певица в начале этого месяца отпраздновала свой 51-й день рождения, и сказала, что "важно отмечать возраст".

Об этом она призналась в интервью The Sunday Times.

Читайте также:

Природная красота

Джерри рассказывает, что она может "сделать что-то" в будущем, но, по ее мнению, "честно и красиво" для женщины быть похожей на себя.

"Я считаю, что очень важно отмечать наш возраст. Я счастлива, что достигла такого возраста, просто стараюсь держать себя максимально естественно. Кто знает, через десять лет я могу сделать что-то другое. Но я считаю, что есть что-то действительно честное и прекрасное, когда женщина все еще похожа на себя", — прокомментировала Джерри Холлиуел-Хорнер свое отношение к пластической хирургии.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Geri (@gerihalliwellhorner)

Сегодня артистка одевается гораздо более сдержанно, чем во времена своей музыкальной карьеры.

"В прикрытии есть сила. Я этого не осознавала. Мне не нужно демонстраций", — добавила она о своем гардеробе.

Группа Spice Girs последний раз выходила на сцену в 2019 году в рамках британского тура. Коллектив был создан в 1994 году, а дебютный сингл Wannabe достиг вершин чартов в 37 странах в 1996 году. Группа сделала перерыв в 2000 году, когда Виктория Бекхэм покинула состав и ненадолго воссоединились в 2007 году для всемирного тура, билеты на их концерт на Арене O2 в Лондоне разлетелись за две минуты. Спустя пять лет все пять участников выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Напомним, ранее стало известно, сколько пластических операций сделала Кайли Дженнер: хирурги рассказали правду.

Ранее невестка Ким Кардашья продемонстрировала фигуру после того, как избавилась от имплантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз