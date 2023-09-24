Сделка на 100 млн долларов: Джордж Клуни продает виллу в Италии, которой владеет 21 год

Американский актер Джордж Клуни. Фото: Google

Американский актер Джордж Клуни продает известную виллу на озере Комо, которой он владеет более 21 года. Этот регион играет большую роль в жизни звезды — именно здесь он встретил свою жену Амаль Клуни.

О продаже элитной недвижимости сообщает издание People.

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Итальянский агент по недвижимости Ясемин Байсал из Engel & Volkers в Комо сообщил, что, несмотря на предварительные слухи о продаже виллы Oleandra, на этот раз это правда. По его информации, этим делом занимается престижное миланское агентство.

"Нужно сказать, что Клуни не только хороший актер. Он также очень проницательный инвестор, учитывая, что он купил виллу за 10 миллионов евро", — пишет издание.

Позже Клуни приобрел соседнюю недвижимость, сделав ее одним из самых больших частных домов в этом районе. По данным издания The Wall Street Journal, в 2022 году стоимость 25-комнатной виллы оценивалась более чем в 100 миллионов долларов.

Вилла Джордж Клуни в Италии. Фото: Google

В течение многих лет Джордж принимал на вилле многих друзей знаменитостей. Так, например, в 2004 году на вилле побывал актерский состав фильма "Двенадцать друзей Оушена", в котором снялся Клуни.

В 2010-м там поженились актеры Эмили Блант и Джон Кразински. А в 2018 году американская актриса Дженнифер Энистон остановилась в этом доме во время съемок комедии "Таинственное убийство".

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