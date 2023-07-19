Представьте, что Дженнифер Лопес ваш хирург: Эдгар Каминский "сделал" голливудских девственников

Пластический хирург Эдгар Каминский. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Пластический хирург и бывший муж экс-участницы группы "НеАнгелы", Эдгар Каминский снова "поиграл" с искусственным интеллектом. На этот раз он превратил известных голливудских красавиц во врачей благодаря нейросети.

Что из этого вышло, Эдгар показал в своем Instagram.

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Эдгар Каминский ранее "переодел" в докторские халаты актеров Брэда Питта и Уилла Смитта. Теперь настал черед женщин.

Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Бейонсе. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Рианна. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Леди Гага. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Кэти Перри. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Зендея. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Опра Уинфри. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

Ангела Меркель. Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi/

"Мой новый арт "Известная женщина как врач". Кому вы будете доверять? Можете ли вы представить, что кто-то из них может быть вашим хирургом, травматологом или кардиологом? Тейлор Свифт, Бейонсе, Рианна, Леди Гага, Кэти Перри, Зендая, Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес, Опра Уинфри, Ангела Меркель", — прокомментировал фотографии Каминский.

Напомним, Пол Маккартни сообщил о выходе последней песни The Beatles. Не обошлось без искусственного интеллекта.

Ранее Эдгар Каминский показал известных голливудских актеров в роли врачей благодаря нейросети.