Украина появится в визитках стран-участников "Евровидения-2023" под музыку Дмитрия Шурова

Музыкант, композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой). Фото: google.com

До песенного конкурса "Евровидение-2023" остается менее месяца. Стали известны детали творческой концепции визиток стран-участников песенного шоу.

Об этом сообщает соорганизатор "Суспільне".

Читайте также:

Нынешние визитки покажут 111 разных локаций из Украины, Великобритании и каждой из стран-участников конкурса. Музыкальное сопровождение к роликам создал музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), выступивший также одним из продюсеров Нацотбора-2023.

"Postcards, или визитки стран-участников, которые вы видите перед выступлениями, пожалуй, самая музыкальная и ответственная работа для композитора. Для меня важно, чтобы Украина была максимально качественно представлена на таком огромном форуме, как "Евровидение": и на сцене, и в видеорядах, и в музыкальном оформлении. Для этого мы активно сотрудничаем — британский продакшн снимает невероятные видео, под которые я в Киеве создаю авторскую музыку, сочетая атмосферу Украины и Великобритании в рамках современного звука и картинки. Конечно, это сложный процесс, на который очень влияют события в нашей стране, в первую очередь, эмоционально", — поделился Дмитрий Шуров.

В этом году для съемки визиток используются инновационные дроны и 360-градусные камеры для плавного переноса зрителей между локациями в Украине, Великобритании и других странах-участниках. В каждом ролике покажут три локации из каждой страны, объединенные одной темой: парки, замки, стрит-арт, пляжи, реки и озера.

Локация съемки визиток для конкурса "Евровидение-2023". Фото: Суспільне

"Творческую концепцию визиток ежегодно с нетерпением ожидают фанаты конкурса. Это идеальный способ представить каждого участника 160-миллионной аудитории по всему миру, и я не могу дождаться, когда зрители наконец-то увидят реализацию этого года во время трансляции полуфиналов и гранд-финала конкурса. Кроме того Великобританию, Украину и другие страны-участники конкурса объединяет музыка — зрители будут удивлены, увидев, что еще нас объединяет", — рассказала Рейчел Эшдаун, главная комиссар BBC по вопросам Евровидения-2023".

Производством открыток занимается британская компания Windfall Films в сотрудничестве с украинской кинокомпанией 23/32 Films, которая организовала съемки и обеспечивала получение разрешений на аэросъемку для частей визиток с украинскими локациями. Для съемок визиток, где это было возможно, привлекались местные съемочно-производственные группы.

Макет съемки визиток для конкурса "Евровидение-2023". Фото: Суспільне

Напомним, ранее мы писали, что в Ливерпуле стартовала благотворительная инициатива, которая завершится в день финала "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, во сколько гривен обойдется украинцам поездка на конкурс "Евровидение-2023".