Таню Муиньо сняла клип для эксцентричной Doja Cat

Режиссер Таню Муиньо. Фото: instagram.com/tanumuino/

Певица Doja Cat выпустила клип на песню Attention. Режиссером стала украинка Таню Муиньо.

Об этом пишет thefader.com.

Читайте также:

Первый сингл с нового альбома

В новой видеоработе Doja Cat отправляется на уличную прогулку, не обращая внимания на происходящее вокруг. Ранее поклонники услышали, как в песне Attention Doja Cat вспоминает певицу Ники Минаж и критически отзывается о реперше Карди Би. Сама певица эти предположения опровергла.

Режиссер видео Attention Таню Муиньо ранее снимала клипы для Гарри Стайлса, Кэти Перри и Lil Nas X.

Attention — первый сингл из будущего четвертого альбома Doja Cat, который она выпустит впервые за два года. Doja Cat говорила, что ее следующая работа будет более хип-хоповой.

Doja Cat часто эпатирует образами: певица появилась на Парижской неделе моды в эксцентричном наряде, сшитом из 30 тысяч красных кристаллов. В начале мая Doja Cat пришла на мероприятие Met Gala в образе кошки. Тогда на Met Gala почтили память модельера Карла Лагерфельда, очень любившего кошек.

Ранее новую композицию и клип на нее презентовала группа ONUKA.

Напомним, шоумен Владимир Дантес представил динамичный клип на новую песню "Чуєш".