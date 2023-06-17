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Украинка Таню Муиньо сняла клип для эксцентричной Doja Cat

17 июня 2023 12:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Таню Муиньо сняла клип для эксцентричной Doja Cat
Режиссер Таню Муиньо. Фото: instagram.com/tanumuino/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Doja Cat выпустила клип на песню Attention. Режиссером стала украинка Таню Муиньо.

Об этом пишет thefader.com.

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Первый сингл с нового альбома

В новой видеоработе Doja Cat отправляется на уличную прогулку, не обращая внимания на происходящее вокруг. Ранее поклонники услышали, как в песне Attention Doja Cat вспоминает певицу Ники Минаж и критически отзывается о реперше Карди Би. Сама певица эти предположения опровергла.

Режиссер видео Attention Таню Муиньо ранее снимала клипы для Гарри Стайлса, Кэти Перри и Lil Nas X.

Attention — первый сингл из будущего четвертого альбома Doja Cat, который она выпустит впервые за два года. Doja Cat говорила, что ее следующая работа будет более хип-хоповой.

Doja Cat часто эпатирует образами: певица появилась на Парижской неделе моды в эксцентричном наряде, сшитом из 30 тысяч красных кристаллов. В начале мая Doja Cat пришла на мероприятие Met Gala в образе кошки. Тогда на Met Gala почтили память модельера Карла Лагерфельда, очень любившего кошек.

Ранее новую композицию и клип на нее презентовала группа ONUKA.

Напомним, шоумен Владимир Дантес представил динамичный клип на новую песню "Чуєш".

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