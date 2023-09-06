Украинка из Херсона победила на легендарном конкурсе красоты в США

Ирина Бессмертная. Фото: менеджмент победительницы

В Майами состоялся легендарный конкурс красоты Миссис Мира 2023 года. Украинка из Херсона получила титул самой красивой.

Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент победительницы.

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Участие в соревновании приняли около 100 конкурсанток из разных стран мира. Победу и главную корону Mrs.World International 2023 одержала 36-летняя украинка Ирина Бессмертная из Херсона.

Ирина Бессмертная. Фото: менеджмент победительницы

"Миссис Мира — это, наверное, моя детская нереальная мечта! Но сейчас она стала реальностью. Я счастлива, что смогла доказать на мировом уровне, какие же мы красивые и талантливые — украинские девушки! Это у нас в крови! Сейчас я понимаю, что лучшей частью конкурса был мой путь подготовки. Это было очень тяжело и изнурительно, но эти приятные моменты жизни запомнятся надолго. Сейчас все в ожидании грандиозного празднования и мы обязательно это сделаем! У меня очень большая поддержка в Майами среди украинской диаспоры и даже американцев", — комментирует Ирина.

Миссис Мира 2023 года считает, что счастье не в конечной цели, а в "пути ее достижения". Поэтому Ирина не планирует останавливаться на достигнутом и сосредоточена на дальнейшем саморазвитии и помощи украинцам.

"Я планирую брать от жизни все хорошее, что будет приходить. Сейчас у меня много разнообразных очень интересных предложений. Например, ко мне уже обратилось несколько благотворительных американских организаций, которые помогают Украине. Они предложили мне присоединиться к их команде и стать их послом. Мы сможем сделать так много добрых дел! У меня уже есть идеи, которые я планирую претворить в жизнь! Об этом поделюсь со временем!", — делится девушка.

Поддержка Украины

Ирина Бессмертная родом из Херсона, родилась в многодетной семье, в которой воспитывались пятеро детей. После развода в юном возрасте осталась одна с маленьким ребенком, без денег и работы, будучи еще студенткой университета. Создала собственный бизнес, рабочие места в родном городе. Впоследствии Ирина познакомилась со своим мужем американцем, переехала в США и продолжала деятельность в Херсоне до его оккупации. Находясь в Америке во время своих интервью для западных телеканалов, девушка активно освещает войну в Украине.

Ирина Бессмертная. Фото: менеджмент победительницы

"Я уехала из Украины 4 года назад. Там у меня осталась вся моя семья — родители, братья с сестрами и их семьи. Мы были в шоке, когда узнали о нападении России на Украину. Первые несколько недель я спала через день и то всего несколько часов Из-за разницы во времени с США (7 часов), в Майами наступала ночь, когда в Украину приходило утро, начинаешь обзванивать родных и друзей, все ли с ними хорошо, мониторишь последние новости, пытаешься помочь морально, информационно и материально. Было совсем не до сна. В первые месяцы с начала войны у нас дома в Майами жила супружеская пара из Херсона, которая оказалась в США и не смогла вернуться домой в начале вторжения агрессора",— рассказывает Mrs.World International 2023.

По словам Ирины, в Херсоне, у нее были активные бизнесы, где работал большой коллектив.

"С первого дня полномасштабной войны мы были вынуждены закрыть наш офис и магазин. Я раздала все деньги, которые были у нас на руках, своим работникам, чтобы у них была возможность уехать. Я потеряла свои бизнесы, мы не работаем и по сей день", — поделилась Ирина.

В прошлом году Ирина Бессмертная победила в конкурсе Миссис Америка, а уже в 2023 одержала главную победу Mrs. World International 2023.

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