Украинки смешно потролили Остапчука из-за его требований к девушкам
Ведущий Владимир Остапчук попал в очередной скандал. После выпуска своего шоу, где он с певцом Позитивом и блогером Богданом Буше обсуждали внешность девушек, в сети поднялась волна возмущения.
Украинки смешно потролили звездных мужчин в социальных сетях.
Женская ирония
Женщины бросились записывать забавные ролики, в которых высмеивают личные предпочтения шоумена и его звездных коллег. Некоторые даже посвятили Остапчуку целую песню о бритье.
@my_name_lesia
@Markiv🖤 боже это просто лучшая песня, которую я слышала🔥♬ оригинальный звук - 𝔏𝔢𝔰𝔦𝔞🦊
@moonwer2
#облик остапчука #остапчук #10из10 #внешность #оценка #рекомендации #fup #fyp #глобальныерекомендации♬ оригинальный звук – рофлю над русскими 😘
@serebryakosha
#дуэт с @all_mazik♬ оригинальный звук – all_mazik
@foxyanny
Мальчики, а что по джунглям на ногах? #украина #винница #остапчук #богданшелудяк #позитив #феминизм #бодипозитив #праважінок♬ для меня SoLiBo sped up - SoLiBo
Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнув — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. В частности, мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Звездные мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки с растительностью на теле не могут быть привлекательными.
Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг шоумена Владимира Остапчука. Он прилетел с 22-летней женой на остров Миконос в качестве ведущего дня рождения. Оказалось, что на вечеринке Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террористки.
Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.