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Украинки смешно потролили Остапчука из-за его требований к девушкам

8 августа 2023 13:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Украинки смешно потролили Остапчука из-за его требований к девушкам
Шоумен Владимир Остапчук. Фото: facebook.com/vostapchuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ведущий Владимир Остапчук попал в очередной скандал. После выпуска своего шоу, где он с певцом Позитивом и блогером Богданом Буше обсуждали внешность девушек, в сети поднялась волна возмущения.

Украинки смешно потролили звездных мужчин в социальных сетях.

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Женщины бросились записывать забавные ролики, в которых высмеивают личные предпочтения шоумена и его звездных коллег. Некоторые даже посвятили Остапчуку целую песню о бритье.

@my_name_lesia

@Markiv🖤 боже это просто лучшая песня, которую я слышала🔥

♬ оригинальный звук - 𝔏𝔢𝔰𝔦𝔞🦊

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнув — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. В частности, мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Звездные мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки с растительностью на теле не могут быть привлекательными.

 

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг шоумена Владимира Остапчука. Он прилетел с 22-летней женой на остров Миконос в качестве ведущего дня рождения. Оказалось, что на вечеринке Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террористки.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.

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