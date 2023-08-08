Українки кумедно потролили Остапчука через його вимоги до дівчат

Шоумен Володимир Остапчук. Фото: facebook.com/vostapchuk/

Ведучий Володимир Остапчук втрапив у черговий скандал. Після випуску свого шоу, де він зі співаком Позитивом та блогером Богданом Буше обговорювали зовнішність дівчат, у мережі здійнялася хвиля обурення.

Українки кумедно потролили зіркових чоловіків у соціальних мережах.

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Жінки кинулися записувати кумедні ролики, в яких висміюють особисті вподобання шоумена та його зіркових колег. Дехто навіть присвятив Остапчуку цілу пісню про гоління.

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Зокрема, чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Зіркові чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, нещодавно разгорівся скандал навколо шоумена Володимира Остапчука. Він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос, у ролі ведучого дня народження. Втім, виявилось, що на вечірці Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терористки.

Раніше Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок.