Украинская актриса прокомментировала свою роль в сериале по российскому телевидению

Актриса Анастасия Цимбалару. Фото: менеджмент проекта

Многие сериалы и фильмы до полномасштабного вторжения снимались с участием российских актеров. Но 24 февраля 2022 года все изменилось. Актриса Анастасия Цимбалару, главная героиня сериала "Женский врач. Новая жизнь", вспомнила, как на российском телеканале вышел сериал с ней в главной роли.

Об этом звезда рассказала в интервью Алине Доротюк.

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Россияне выпустили сериал с украинской актрисой

По словам актрисы, у нее есть несколько невыпущенных проектов, снятых совместно с россиянами до полномасштабного вторжения. Она не жалеет, что эти роботы не выйдут. А в прошлом году с актрисой произошел неожиданный инцидент.

"Мне начали писать подписчики, что в России на телеканале "Домашний" вышел сериал со мной в главной роли. Несмотря на то, что там меня называют бандеровкой, нацисткой, как и всех украинцев, работа была запущена в эфир. Название этого сериала говорить не буду, не хочу, чтобы его смотрели...Мои подписчики начали активно писать, спрашивать об этом. Что это за сериал?". Пришлось объяснять, что сериал был снят за год до полномасштабного вторжения, и россияне сейчас решили его выпустить", — вспомнила Цимбалару.

Актриса говорит, что имеет ряд проектов, в которых она довольна своей работой, и она могла бы ими гордиться, но там есть и россияне в главных ролях, поэтому Анастасия считает, что это невозможно.

Напомним, Анатолич прокомментировал видео, на котором проводит мероприятие на русском.

Ранее украинские актеры-беглицы снялись в российском пропагандистском сериале.