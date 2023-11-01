Українські актори-втікачі знялись у російському пропагандистському серіалі

Актор Сергій Лістунов. Фото: detector.media.

Українські актори Сергій Лістунов та Дар’я Терновська зіграли у російському пропогандистському кінопроєкті. Вони виконали роль української сімейної пари жадібної до грошей, яка не має почуття гідності.

Про це пише Детектор медіа.

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Актори Сергій Лістунов та Дар’я Терновська зіграли в одній з кіноновел пропагандистського кіножурналу. За півтора роки авторли зняли більше 180 новел, кожна тривалістю до 8 хвилин. Назва, написана радянським шрифтом, а навколо неї — ведмеді, балерини, Кремль, кораблі та інша російська атрибутика.

Акторка Дар’я Терновська. Фото: detector.media.

Автори проєкту — Євген Попов та Костянтин Харалампідіс. Саме вони працювали над серіалом "Ліквідація", в якому зіграв скандальний актор Порєченков.

Український актор Лістунов відомий за однією з головних ролей у популярному серіалі "Ментівські війни. Харків". В ньому ж грала і Терновська. Цього разу вони знялись у новелі під назвою "Завжди говори "так". Про "неотесану українську пару, яка за гроші ладна на все".

Творці проєкту зробили коротке інтерв’ю з Лістуновим і Терновською. Жінка розповіла, як вони заїхали в Росію. А Лістунов сказав, що морально їм тут перебувати було надзвичайно складно. Усе через розмови, що "одностатеві шлюби — це добре, російська мова і Достоєвський — погано", а в Харкові нібито "німецька свастика намальована на кожному другому будинку".

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