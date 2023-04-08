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Украинская актриса из Голливуда снялась в клипе музыканта Hozier

8 апреля 2023 17:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Процесс съемок видеоконтента. Фото: redbull.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Известный ирландский музыкант Эндрю Гозьер-Бирн, выступающий под псевдонимом Hozier, выпустил клип на песню Eat Your Young. Главную роль в нем сыграла живущая в США украинская актриса Иванна Сахно.

Видео доступно на YouTube-канале музыканта.

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Иванна и Hozier играют влюбленную пару, которая играет свадьбу, но впоследствии мужчина идет на войну. Вернувшись с фронта, он сильно меняется. Мужчина до сих пор любит жену, но из-за войны становится грубым.

"Надеюсь, вам понравится наша маленькая история ужасов и, как всегда, спасибо за вашу постоянную поддержку", — написал Hozier, обращаясь к поклонникам.

"Благодарю Эндрю и замечательную команду за то, что воплотили эту историю в жизнь. Сердца были переполнены", — отметила в своем Instagram Сахно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

В комментариях под публикацией Иванны эмодзи поставили шоувумен Леся Никитюк, победительница конкурса "Евровидение-2016" певица Джамала и многие зарубежные знаменитости.

Музыкант Hozier активно поддерживает Украину в полномасштабной войне, которую развязала россия. Он является участником мировой благотворительной кампании Stand up for Ukraine.

Иванна Сахно живет и работает в США с 2013 года. Она снималась в таких фильмах, как "Тихоокеанский рубеж: Восстание", "Шпион, бросивший меня", "Пик страха" и других.

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова представила первый клип за последний год, в котором сделала акцент на свою фигуру. Также мы рассказывали, что Макс Барских подписал контракт с лейблом Warner Music Poland и представил англоязычную песню.

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