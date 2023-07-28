Украинская Барби: Оля Полякова презентует свою певческую куклу

Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент артистки.

Пока миром идет настоящая Barbie-мания, поклонников певицы Оли Поляковой ждет особый сюрприз — впервые героиней кукольной серии станет отечественная знаменитость.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Певица представит игрушечную коллекцию под названием "Оля Полякова", вдохновленную шоу исполнительницы "Королева Ночи". И если американская кукла просто красивая, то ее обворожительная украинская подруга еще талантливая. Каждая игрушка из коллекции Поляковой будет петь ее голосом легендарные хиты.

"Нажимай и слушай звездные песни. Почувствуй себя звездой", — гласит слоган коллекции, которая состоит из четырех ярких моделей, идущих в комплекте с микрофоном-стойкой.

Образ певицы Оли Поляковой, ставший прототипом для куклы. Фото: менеджмент артистки

Образ певицы Оли Поляковой, ставший прототипом для куклы. Фото: менеджмент артистки

Образ певицы Оли Поляковой, ставший прототипом для куклы. Фото: менеджмент артистки

Все куклы одеты в уникальные костюмы из концертного шоу Поляковой, а также у них фирменные головные уборы, которые уже стали настоящей фишкой артистки.

Презентовать свою куклу Оля Полякова хотела еще до начала полномасштабного вторжения. Но планы пришлось отложить. Но недавно, во время одной из игрушечных выставок, кукла вызвала большой интерес у дистрибьюторов. Так что вскоре каждый украинец получит возможность спеть дуэтом со звездой.

Планируется, что 26 октября перед началом грандиозного шоу певицы "Все будет хорошо!" в столичном дворце "Украина", Оля Полякова представит собственную кукольную коллекцию. Часть средств от продажи звездной игрушки будет направлена в благотворительный фонд "Детство без войны", послом которого является певица.

Ранее пластический хирург Эдгар Каминский показал, как выглядела бы Барби, если бы выглядела естественно. Это, по мнению Эдгара, поднимает вопрос, может ли Барби быть такой же популярной и желанной с естественными, аутентичными и более традиционными чертами лица.

Напомним, разгорелся громкий скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец", на создание которого выделили из госбюджета 33 миллиона гривен. Ведущая Леся Никитюк отреагировала на историю в образе куклы Барби.