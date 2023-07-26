Українці показали, як виглядали б Зеленський та Притула у світі Барбі
На хвилі популярності фільму "Барбі" стиль легендарної ляльки підкорює все більше людей. Черга дійшла до українських політиків.
Фото, на яких відомі українці постали в образах зі світу Барбі, заполонили соцмережі.
Барбі, яка тримала оборону Азовсталі
За допомогою спеціального додатку, користувачі соцмереж створили зображення Барбі або Кена з обличчям різних публічних людей. Штчний інтелект перетворив на Барбі і Кена Президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, політика і волонтера Сергія Притулу, захисницю Азовсталі Пташку та інших відомих українців.
Раніше пластичний хірург Едгар Камінський показав, як виглядала би Барбі, якби мала природний вигляд. Це, на думку Едгара, порушує питання, чи може Барбі бути такою ж популярною та бажаною з природними, автентичними та більш традиційними рисами обличчя.
Нагадаємо розгорівся гучний скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець", на створення якого виділили з держбюджету 33 мільйони гривень. Ведуча Леся Нікітюк відреагувала на історію в образі ляльки Барбі.