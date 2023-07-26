Українці показали, як виглядали б Зеленський та Притула у світі Барбі

Сергій Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua/

На хвилі популярності фільму "Барбі" стиль легендарної ляльки підкорює все більше людей. Черга дійшла до українських політиків.

Фото, на яких відомі українці постали в образах зі світу Барбі, заполонили соцмережі.

Читайте також:

Барбі, яка тримала оборону Азовсталі

За допомогою спеціального додатку, користувачі соцмереж створили зображення Барбі або Кена з обличчям різних публічних людей. Штчний інтелект перетворив на Барбі і Кена Президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, політика і волонтера Сергія Притулу, захисницю Азовсталі Пташку та інших відомих українців.

Захисниця Азовсталі Пташка. Фото: instagram.com/yaktytam/

Олексій Арестович. Фото: instagram.com/yaktytam/

Валерій Залужний. Фото: instagram.com/yaktytam/

Михайло Федоров. Фото: instagram.com/yaktytam/

Сергій Притула. Фото: instagram.com/yaktytam/

Штучний інтелект уявив відомих українців у світі Барбі. Фото: instagram.com/yaktytam/

Раніше пластичний хірург Едгар Камінський показав, як виглядала би Барбі, якби мала природний вигляд. Це, на думку Едгара, порушує питання, чи може Барбі бути такою ж популярною та бажаною з природними, автентичними та більш традиційними рисами обличчя.

Нагадаємо розгорівся гучний скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець", на створення якого виділили з держбюджету 33 мільйони гривень. Ведуча Леся Нікітюк відреагувала на історію в образі ляльки Барбі.