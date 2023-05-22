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Украинская блогерша устроила "кровавый" протест на красной дорожке Канн

22 мая 2023 15:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинская блогерша устроила "кровавый" протест на красной дорожке Канн
Блогерша и фитнес-тренер Илона Чернобай. Фото: Илона Чернобай
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На Каннском международном кинофестивале, который продолжается во Франции, украинская блогерша и фитнес-тренер Илона Чернобай устроила громкую акцию, во время которой облила себя красной краской.

Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

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Подробности

Илона, на которую в Instagram подписаны 997 тысяч фолловеров, появилась на красной дорожке премьеры фильма "Кислота" в платье в цвете украинского флага. На глазах гостей и папарацци Чернобай облила себя красной краской. Таким образом, Илона напомнила миру, что война в Украине продолжается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для Илоны война — болезненная тема, поскольку она сама родом из прифронтового Краматорска, который уже во второй раз с 2014 года под угрозой оккупации россиянами.

"Акция была в поддержку оккупированных территорий и наших людей, которые там живут! Всех людей Украины. А по Каннской дорожке прямо сейчас ходят блогеры и продюсеры оккупантов, которые представляют свои фильмы на фестивале! Меня это все касается лично. Я с Украиной в сердце, сделала то, что должна была. Мне теперь запрещен вход на фестиваль и много других мероприятий, но оно того стоит. Горжусь собой, что я смогла! Хотя было и очень страшно", написала в своих соцсетях Илона.

Отметим, что только за последние несколько дней по красной дорожке Каннского международного кинофестиваля прошлись россиянки, супермодель Ирина Шейх и шоувумен Виктория Боня. Также на Лазурном побережье сейчас немало российских олигархов и продюсеров.

Илона Чернобай в Каннах. Фото: Илона Чернобай

Напомним, ранее мы писали, что голливудский оскароносный актер Шон Пенн сыграет роль в украинском художественном фильме о полномасштабной войне. Также мы рассказывали, что американские актрисы Натали Портман и Джулиан Мур презентовали новый фильм в Каннах.

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