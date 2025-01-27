Ольга Куриленко из фильмов о Бонде показала свою маму

Украинская "девушка Бонда" Куриленко показала свою маму — фото
Актриса Ольга Куриленко порадовала поклонников фотографиями с семейного праздника. Ее мать, пани Марина, отпраздновала день рождения.
Соответствующая публикация появилась в Instagram 45-летней уроженки временно оккупированного Бердянска.
Ольга Куриленко показала маму
Куриленко стала всемирно известной благодаря, в частности, фильму "Квант милосердия" о Джеймсе Бонде. В нем она сыграла девушку агента, в которого тогда перевоплотился актер Дэниел Крейг. Что касается дня рождения мамы, то Ольга Куриленко с родственниками выбрала для празднования популярный испанский ресторан в столице Франции.
Куриленко показала в сториз, как работники заведения под аккомпанемент гитариста пели традиционную композицию с поздравлениями. Мама звезды не скрывала своего счастья.
Также Куриленко опубликовала совместное фото с родственниками. Актриса уже длительное время живет во Франции. Неудивительно, что именно в Париже и отпраздновали день рождения.
Куриленко нечасто дает интервью, в которых бы рассказывала о родных. Что касается войны на Родине, то "девушка Бонда" осудила россиян и поддерживает Украину.
Напомним, ранее мы писали, что певец, военнослужащий Виталий Козловский трогательно поздравил жену с днем рождения. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова засветила откровенное декольте в свой день рождения.
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