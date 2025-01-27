Ольга Куриленко из фильмов о Бонде показала свою маму

Актриса Ольга Куриленко. Фото: Instagram/olgakurylenkoofficial

Актриса Ольга Куриленко порадовала поклонников фотографиями с семейного праздника. Ее мать, пани Марина, отпраздновала день рождения.

Соответствующая публикация появилась в Instagram 45-летней уроженки временно оккупированного Бердянска.

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Куриленко стала всемирно известной благодаря, в частности, фильму "Квант милосердия" о Джеймсе Бонде. В нем она сыграла девушку агента, в которого тогда перевоплотился актер Дэниел Крейг. Что касается дня рождения мамы, то Ольга Куриленко с родственниками выбрала для празднования популярный испанский ресторан в столице Франции.

Куриленко показала в сториз, как работники заведения под аккомпанемент гитариста пели традиционную композицию с поздравлениями. Мама звезды не скрывала своего счастья.

Мама Ольги Куриленко в одном из ресторанов Парижа. Скриншоты: Instagram/olgakurylenkoofficial

Также Куриленко опубликовала совместное фото с родственниками. Актриса уже длительное время живет во Франции. Неудивительно, что именно в Париже и отпраздновали день рождения.

Куриленко нечасто дает интервью, в которых бы рассказывала о родных. Что касается войны на Родине, то "девушка Бонда" осудила россиян и поддерживает Украину.

Ольга Куриленко с мамой (в центре) и родственниками. Фото: Instagram/olgakurylenkoofficial

Напомним, ранее мы писали, что певец, военнослужащий Виталий Козловский трогательно поздравил жену с днем рождения. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова засветила откровенное декольте в свой день рождения.