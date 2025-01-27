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Українська "дівчина Бонда" Куриленко показала свою маму — фото

27 січня 2025 06:36
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Ольга Куриленко з фільмів про Бонда показала свою маму
Акторка Ольга Куриленко. Фото: Instagram/olgakurylenkoofficial
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Акторка Ольга Куриленко потішила шанувальників світлинами із сімейного свята. Її мати, пані Марина, відсвяткувала день народження. 

Відповідна публікація з’явилася в Instagram 45-річної уродженки тимчасово окупованого Бердянська. 

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Куриленко стала всесвітньовідомою завдяки, зокрема, фільму "Квант милосердя" про Джеймса Бонда. У ньому вона зіграла дівчину агента, в якого тоді перевтілився актор Денієл Крейг. Щодо дня народження мами, то Ольга Куриленко з родичами обрала для святкування популярний іспанський ресторан в столиці Франції.

Куриленко показала в сторіз, як працівники закладу під акомпанемент гітариста співали традиційну композицію з привітаннями. Мама зірки не приховувала свого щастя. 

Мама Ольги Куриленко
Мама Ольги Куриленко в одному з ресторанів Парижа. Скриншоти: Instagram/olgakurylenkoofficial

Також Куриленко опублікувала спільне фото з родичами. Акторка вже тривалий час живе у Франції. То ж не дивно, що саме в Парижі й відсвяткували день народження. Куриленко нечасто дає інтерв’ю, в яких би розповідала про рідних. Щодо війни на Батьківщині, то "дівчина Бонда" засудила росіян та підтримує Україну. 

Ольга Куриленко з родиною
Ольга Куриленко з мамою (в центрі) та родичами. Фото: Instagram/olgakurylenkoofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак, військовослужбовець Віталій Козловський зворушливо привітав дружину з днем народження. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова засвітила відверте декольте у свій день народження.

День народження родина Ольга Куриленко українські зірки акторка

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