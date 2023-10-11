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Украинская "девушка Бонда" Куриленко попала в скандал из-за поддержки Израиля

11 октября 2023 17:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Украинская "девушка Бонда" Куриленко попала в скандал из-за поддержки Израиля
Актриса Ольга Куриленко. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В то время как большинство звезд избегают выражать поддержку Израилю после нападения ХАМАС, боясь потерять поклонников, бывшая "девушка Бонда" Ольга Куриленко смело рассказала о своей позиции.

Соответствующими постами актриса поделилась в социальной сети.

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43-летняя украинская актриса, сыгравшая вместе с Дэниелом Крейгом в фильме "Квант милосердия", опубликовала сообщения в соцсетях со словами поддержки. Однако она получила столько критики в свой адрес, что позже удалила свой пост.

 

Ольга Куриленко ответила на критику. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

"Я покончила с вашей ненавистью и жаждой крови. Я добрый человек и НИКОГДА не становилась на чью-то сторону, хотя вы пытаетесь воспринимать меня так. Вам не удастся. Вы НЕ представляете, как я абсолютно понимаю каждую сторону войны. И да, мое сердце обливается кровью из-за обеих умирающих наций. Но вы слишком злые, чтобы понять, и не заслуживаете моей поддержки", — написала звезда.

Актриса сказала, что будет банить всех, кто будет писать гневные комментарии под постом.

Среди других звезд, выразивших солидарность с Израилем, — Мадонна, Джейми Ли Кертис, рок-группа U2 и Кайли Дженнер. Последняя потеряла один миллион из своих 400 миллионов подписчиков в Instagram из-за публикации.

Утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

Напомним, живущий в Израиле Андрей Макаревич рассказал, где он сейчас находится.

Напомним, модель Playboy потеряла контракт из-за своей поддержки ХАМАС.

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