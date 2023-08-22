Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко ошеломила невероятной фигурой в бикини

Актриса Ольга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая в свое время девушку Джеймаса Бонда, продемонстрировала невероятную фигуру. Звезда в последние дни лета порадовала фанатов откровенным снимком.

Фотографией Куриленко поделилась в своем Instagram.

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Актриса Ольга Куриленко на фото позирует в купальнике нежного цвета, демонстрируя подтянутую фигуру. Поклонники пришли в восторг и начали засыпать звезду комплектами, назвав ее "самой красивой на планете".

"Последние дни лета, потом снова к работе. Кто наслаждается отпуском?", — спросила фолловеров Куриленко.

Актриса Ольга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

Кстати, Ольга пытается придерживаться принципов здорового питания. При этом она не любит сидеть на строгих диетах. Главное правило — можно все, но в разумных пределах. Время от времени Куриленко позволяет себе даже булочки с изюмом и калорийные десерты, но больше всего актриса любит мамины вареники и салат Оливье, когда приезжает домой. Но чего терпеть не может звезда, так это бананов, об этом пишет starschanges.com.

На съемках "Кванта милосердия" вся съемочная группа ела тропические фрукты в огромных количествах. Теперь "девушка Бонда" не может даже смотреть на них.

Чтобы поддерживать тело в форме, Ольга ежегодно проходит витаминотерапию. В списке любимых напитков кофе и родниковая вода.

В юности Ольга Куриленко занималась балетом. Танцевать она любит и сейчас — на вечеринке, в спортзале или парке под руководством персонального тренера. Она любит фитнес на природе. По словам голливудской актрисы, в парках тренироваться гораздо легче и приятнее. Иногда актриса заменяет тяжелые тренировки в спортзале прогулками — ей нравится открывать новые места. Ольга предпочитает природу, а не город.

Во время подготовки к новому фильму тренировочный график у Куриленко более плотный. При работе над ролью "девушки Бонда" Ольге пришлось выдержать месяц насыщенных тренировок.

Говорили, что будет тяжело, но Ольга даже не подозревала, что так тяжело. Иногда ей приходилось находиться в зале по 10 часов.

Актриса часами занималась боксом, осваивая приемы дзюдо, кикбоксинга и других единоборств. Также ей пришлось научиться прыгать с парашютом и правильно обращаться с оружием. После этого Ольга призналась, что тренировки требовали большой силы воли, но пример Дэниела Крейга, послушно выполнявшего все указания своего тренера, не позволял отставать и выражать недовольство.

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