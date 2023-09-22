Украинская певица во время съемок клипа получила сотрясение мозга

Певица YARYSYA. Фото: менеджмент артистки.

Певица YARYSYA (Ярися) представила дебютный трек "Миллиметры". Во время съемок видеоработы участница многих всеукраинских конкурсов получила тяжелую травму.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Последний раз артистку на большом телеэкране видели в 2015 году маленькой девочкой. По словам девушки, это уже история. Дебютную работу "Миллиметры" YARYSYA посвятила своим чувствам и эмоциям. В песне воспевается состояние влюбленности в водовороте чувств.

"Миллиметры — это не просто трек, это моя личная истрия. Подобных историй любви в жизни, к сожалению, встречается много. На моем пути был человек, которому я отдала свое сердце. К сожалению, для меня он был всем, а я для него — просто очередная игра. В видеоработе мы хотели показать состояние, когда девушка понимает, что с любимым нет будущего, однако не может отпустить и тонет в море чувств. Страсть, любовь, боль, взрыв эмоций — это мои "Миллиметры", — подробно рассказала YARYSYA.

Подготовка к видеоработе длилась несколько недель. Съемки проходили в двух городах: Львове и Ивано-Франковске на четырех локациях, среди которых была и песочная студия. По словам певицы, в кадре все получилось эстетично и красиво.

Однако одними из самых опасных кадров стали танцы в воде. Вместе с партнером певица оказывала разнообразные поддержки в минибассейне, которые не обошлись без травм. Кроме того, что вода была невероятно холодной, при одном из падений YARYSYA ударилась головой о бетонный пол. И уже постфактум узнала, что получила легкое сотрясение мозга.

Певица YARYSYA. Фото: менеджмент артистки.

"Удар был действительно сильным, у меня потемнело в глазах. Команда среагировала мгновенно, за что им безграничная благодарность. К сожалению, я такой человек, который при всем за крутой результат и работу. Поэтому немного отдохнув, мы продолжили съемку. Уже после этого я выяснила, что у меня сотрясение мозга. Я не профессиональная танцовщица, а все новички знают, что путь к классному результату — из травм и боли. Однако теперь имею опыт. Возможно, когда-то стану участницей "Танцев со звездами" после нашей великой Победы" , — откровенно поделилась певица.

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