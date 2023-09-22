Украинская певица во время съемок клипа получила сотрясение мозга
Певица YARYSYA (Ярися) представила дебютный трек "Миллиметры". Во время съемок видеоработы участница многих всеукраинских конкурсов получила тяжелую травму.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.
Чувственный клип
Последний раз артистку на большом телеэкране видели в 2015 году маленькой девочкой. По словам девушки, это уже история. Дебютную работу "Миллиметры" YARYSYA посвятила своим чувствам и эмоциям. В песне воспевается состояние влюбленности в водовороте чувств.
"Миллиметры — это не просто трек, это моя личная истрия. Подобных историй любви в жизни, к сожалению, встречается много. На моем пути был человек, которому я отдала свое сердце. К сожалению, для меня он был всем, а я для него — просто очередная игра. В видеоработе мы хотели показать состояние, когда девушка понимает, что с любимым нет будущего, однако не может отпустить и тонет в море чувств. Страсть, любовь, боль, взрыв эмоций — это мои "Миллиметры", — подробно рассказала YARYSYA.
Подготовка к видеоработе длилась несколько недель. Съемки проходили в двух городах: Львове и Ивано-Франковске на четырех локациях, среди которых была и песочная студия. По словам певицы, в кадре все получилось эстетично и красиво.
Однако одними из самых опасных кадров стали танцы в воде. Вместе с партнером певица оказывала разнообразные поддержки в минибассейне, которые не обошлись без травм. Кроме того, что вода была невероятно холодной, при одном из падений YARYSYA ударилась головой о бетонный пол. И уже постфактум узнала, что получила легкое сотрясение мозга.
"Удар был действительно сильным, у меня потемнело в глазах. Команда среагировала мгновенно, за что им безграничная благодарность. К сожалению, я такой человек, который при всем за крутой результат и работу. Поэтому немного отдохнув, мы продолжили съемку. Уже после этого я выяснила, что у меня сотрясение мозга. Я не профессиональная танцовщица, а все новички знают, что путь к классному результату — из травм и боли. Однако теперь имею опыт. Возможно, когда-то стану участницей "Танцев со звездами" после нашей великой Победы" , — откровенно поделилась певица.
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