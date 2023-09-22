Українська співачка під час зйомок кліпу отримала струс мозку

Співачка YARYSYA. Фото: менеджмент артистки.

Співачка YARYSYA (Ярися) презентує дебютний трек "Міліметри". Під час зйомок відеороботи учасниця багатьох всеукраїнських конкурсів, зазнала важкої травми.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Востаннє артистку на великому телеекрані бачили у 2015 році маленькою дівчинкою. За словами дівчина, це вже історія. Дебютну роботу "Міліметри" YARYSYA присвятила власним почуттям та емоціям. У пісні оспівується стан закоханості у вирі почуттів.

"Міліметри — це не просто трек, це моє особисте. Подібних історій кохання у житті, на жаль, трапляється багато. На моєму шляху була людина, якій я віддала своє серце. На жаль, для мене він був усім, а я для нього — просто чергова гра. У відеороботі ми хотіли показати стан, коли дівчина розуміє, що з коханим немає майбутнього, проте не може відпустити і тоне у морі почуттів. Пристрасть, кохання, біль, вибух емоцій — це мої "Міліметри", — детально розповіла YARYSYA.

Підготовка до відеороботи тривала декілька тижнів. Зйомки проходили у двох містах: Львові та Івано-Франківську одразу на чотирьох локаціях, серед яких була і пісочна студія. За словами співачки, у кадрі все вийшло естетично та гарно.

Однак одними з найнебезпечніших кадрів стали танці у воді. Разом із партнером співачка робила різноманітні підтримки у мінібасейні, які не обійшлися без травм. Окрім того, що вода була неймовірно холодною, при одному з падінь YARYSYA вдарилася головою об бетонну підлогу. І вже постфактум дізналася, що отримала легкий струс мозку.

Співачка YARYSYA. Фото: менеджмент артистки.

"Удар був дійсно сильним, у мене потемніло в очах. Команда зреагувала миттєво, за що їм безмежна вдячність. На жаль, я така людина, яка попри все за крутий результат та роботу. Тому трішки відпочивши, ми продовжили знімання. Вже після цього я з’ясувала, що таки мала струс мозку. Я не професійна танцівниця, а всі новачки знають, що шлях до класного результату — через травми та біль. Проте тепер маю досвід. Можливо, колись стану учасницею "Танців з зірками" після нашої великої Перемоги", — відверто поділилася співачка.

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