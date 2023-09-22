Українська співачка під час зйомок кліпу отримала струс мозку
Співачка YARYSYA (Ярися) презентує дебютний трек "Міліметри". Під час зйомок відеороботи учасниця багатьох всеукраїнських конкурсів, зазнала важкої травми.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.
Чуттєвий кліп
Востаннє артистку на великому телеекрані бачили у 2015 році маленькою дівчинкою. За словами дівчина, це вже історія. Дебютну роботу "Міліметри" YARYSYA присвятила власним почуттям та емоціям. У пісні оспівується стан закоханості у вирі почуттів.
"Міліметри — це не просто трек, це моє особисте. Подібних історій кохання у житті, на жаль, трапляється багато. На моєму шляху була людина, якій я віддала своє серце. На жаль, для мене він був усім, а я для нього — просто чергова гра. У відеороботі ми хотіли показати стан, коли дівчина розуміє, що з коханим немає майбутнього, проте не може відпустити і тоне у морі почуттів. Пристрасть, кохання, біль, вибух емоцій — це мої "Міліметри", — детально розповіла YARYSYA.
Підготовка до відеороботи тривала декілька тижнів. Зйомки проходили у двох містах: Львові та Івано-Франківську одразу на чотирьох локаціях, серед яких була і пісочна студія. За словами співачки, у кадрі все вийшло естетично та гарно.
Однак одними з найнебезпечніших кадрів стали танці у воді. Разом із партнером співачка робила різноманітні підтримки у мінібасейні, які не обійшлися без травм. Окрім того, що вода була неймовірно холодною, при одному з падінь YARYSYA вдарилася головою об бетонну підлогу. І вже постфактум дізналася, що отримала легкий струс мозку.
"Удар був дійсно сильним, у мене потемніло в очах. Команда зреагувала миттєво, за що їм безмежна вдячність. На жаль, я така людина, яка попри все за крутий результат та роботу. Тому трішки відпочивши, ми продовжили знімання. Вже після цього я з’ясувала, що таки мала струс мозку. Я не професійна танцівниця, а всі новачки знають, що шлях до класного результату — через травми та біль. Проте тепер маю досвід. Можливо, колись стану учасницею "Танців з зірками" після нашої великої Перемоги", — відверто поділилася співачка.
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