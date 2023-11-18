Украинская певица украсила билборд на главной площади Нью-Йорка

Певица KOLA. Фото: менеджмент артистки

Украинская певица KOLA появилась на билборде в Нью-Йорке с песней "Бути простим". Певица KOLA стала послом ноября EQUAL UKRAINE от Spotify.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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Музыка украинских исполнителей продолжает покорять мир. В этом месяце лицом обложки Spotify Equal стала певица KOLA. Баннер с ее изображением появился на Times Square в Нью-Йорке.

Подборку ноября EQUAL Ukraine возглавила KOLA со своей новой песней "Бути простим", премьера которой состоялась на прошлой неделе. В рамках этой программы сегодня на Times Square в Нью-Йорке появился билборд со фотографией KOLA, а ее композиция будет добавлена в плейлист EQUAL Global с почти миллионом подписчиков.

Певица KOLA выпустила новый хит. Фото: менеджмент артистки

Певица KOLA в центре Нью-Йорка. Фото: менеджмент артистки

"Это очень приятный опыт и ответственная миссия, ведь об Украине все больше и больше говорят в мире не только из-за войны, но и из-за культурной составляющей нашей страны. Проект EQUAL от Spotify был запущен в 2021 году в Международный женский день, и он тоже является способом борьбы за равенство наших прав, в частности в музыке. И это важно, ведь музыка может помочь сформировать будущее. "Бути простим" — это очень особенная для меня песня. Я надеюсь, что вы услышите ее message, потому что это счастье — быть простым", — прокомментировала KOLA.

Плейлист EQUAL от Spotify — это ряд музыкальных подборок, которые выдаются в эфир более чем в 50 странах мира. Данная инициатива направлена на популяризацию музыкального творчества женщин со всего мира.

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