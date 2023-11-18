Українська співачка прикрасила білборд на головній площі Нью-Йорку

Співачка KOLA. Фото: менеджмент артистки

Українська співачка KOLA опинилася на білборді у Нью-Йорку на з піснею "Бути простим". Співачка KOLA стала амбасадоркою листопада EQUAL UKRAINE від Spotify.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Музика українських виконавців продовжує підкорювати світ. Цього місяця обличчям обкладинки Spotify Equal стала співачка KOLA. Банер з її зображенням з’явився на Times Square в Нью-Йорку.

Підбірку листопада EQUAL Ukraine очолила KOLA зі своєю новою піснею "Бути простим", прем’єра якої відбулася минулого тижня. В рамках цієї програми сьогодні на Times Square у Нью-Йорку з’явився білборд зі світлиною KOLA, а її композиція буде додана до плейліста EQUAL Global з майже мільйоном підписників.

Співачка KOLA випустила новий хіт. Фото: менеджмент артистки

Співачка KOLA у центрі Нью-Йорку. Фото: менеджмент артистки

"Це дуже приємний досвід і відповідальна місія, адже про Україну все більше й більше говорять у світі не тільки через війну, а й через культурну складову нашої країни. Проєкт EQUAL від Spotify було запущено 2021 році у Міжнародний жіночий день, і він теж є способом боротьби за рівність наших прав, зокрема у музиці. І це важливо, адже музика може допомогти сформувати майбутнє. "Бути простим" — це дуже особлива для мене пісня. Я сподіваюсь, що ви почуєте її message, тому що це щастя — бути простим", — прокоментувала KOLA.

Плейлист EQUAL від Spotify — це низка музичних добірок, що видаються в ефір у понад 50 країнах світу. Ця ініціатива спрямована на популяризацію музичної творчості жінок з усього світу.

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