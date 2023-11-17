Украинская певица снялась в сериале "Корона" от Netflix — фото

Фрагмент из шестого сезона сериала "Корона". Фото: Google

Ранее на стриминговом сервисе Netflix вышла первая часть долгожданного шестого, последнего, сезона культового сериала "Корона" о британской королевской семье. Во втором эпизоде появилась украинская певица и телеведущая колумбийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andrade).

Об этом сообщает портал "МУЗВАР".

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27-летняя экс-подопечная рэпера Потапа сыграла роль горничной Бьянки на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, где отдыхают его сын Доди и принцесса Диана, с которой у него роман. По сюжету Мохаммед разговаривает по телефону с героиней Мишель, чтобы узнать, есть ли между принцессой и его сыном интимные отношения.

По словам Мишель, она удивилась, когда узнала, что даже на столь небольшую эпизодическую роль нужно было проходить кастинг. Бывшая ведущая шоу "Орел и Решка" волновалась, но в то же время была уверена в себе. Сразу после первых проб ей отправили подтверждение.

"Съемки эпизода проходили в прошлом октябре на острове Майорка. До этого я летала на остров только ради примерки моего образа и тестирования прически. Меня поразила организация и профессионализм всей команды. Ко мне относились как к актрисе первого плана: оплатили перелеты вместе с моей мамой поселили в гостиницу, предоставили трансфер и отдельную гримерку. Режиссер общался со мной напрямую, подсказывал, как правильно произносить мои реплики и как проявлять эмоции", — вспомнила Мишель.

Мишель Андраде на съемочной площадке сериала "Корона". Фото: МУЗВАР

Певица отметила, что ей удалось познакомиться с израильским актером Салимом Дау, сыгравшим роль Мохаммеда. По словам Мишель — он очень добрый и мудрый человек, который любит своих дочерей и говорит стихами.

"Мы вместе вживались в наши роли и действительно разговаривали по телефону, как в сериале. Он дал мне ценный совет: актер не играет роль в моменте, он живет им. Мне очень понравилось работать с мировым продакшеном", — подытожила Мишель.

Мишель Андраде в сериале "Корона". Фото: МУЗВАР

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