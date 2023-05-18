Украинская Tik-Tok звезда Колин презентовал зажигательный трек: реакция блогеров

Певец и композитор Колин. Фото: Kolinsinger

Молодая звезда Tik-Tok, певец Колин, за короткий промежуток времени набрал более трех миллионов лайков. А под его песни блогеры уже сняли немало видео. Автор хита "Думав вона янгол" презентовал свой новый трек под названием "Губи твої вино".

Видео на композицию доступно на YouTube-канале Колина.

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О новой песне

По словам Колина, "Губи твої вино" — это трек, сохраняющий энергию и эмоциональность, присущие его творчеству, но с новым звучанием и увлекательным ритмом.

В тексте певец передает привлекательность и таинственность любимого человека, используя разнообразные метафоры. "Губи твои вино, глаза твои Днепр. Синевирское озеро, кожа мед и молоко", — поет в песне Эван Колин.

"Уже думал, что никогда не допишу этот трек. Постоянно его менял, совершенствовал и искал именно то идеальное звучание. Я самостоятельно создаю музыку, пишу тексты, сам записываюсь. Иногда это сложно, но я всегда с радостью принимаю этот огромный творческий вызов и обожаю, когда в результате получается что-то крутое", — прокомментировал премьеру Колин.

Реакция блогеров

Треки Колина не обходят стороной и известные инфлюенсеры. Такие топовые блогеры как Юля Верба, Анастасия Тащук, Екатерина Пидгайна и другие уже оценили песни музыканта, создав видео под его предыдущие композиции, опубликованные в TikTok.

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