Українська Tik-Tok зірка Колін презентував запальний трек: реакція блогерів

Співак та композитор Колін. Фото: Kolinsinger

Молода зірка Tik-Tok, співак Колін, за короткий проміжок часу набрав понад три мільйони лайків. А під його пісні блогери вже відзняли чимало відео. Автор хіта "Думав вона янгол" презентував свій новий трек під назвою "Губи твої вино".

Відео на композицію доступне на YouTube-каналі Коліна.

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Про нову пісню

За словами Коліна, "Губи твої вино" — це трек, який зберігає енергію та емоційність, притаманні його творчості, але з новим звучанням і захоплюючим ритмом.

В тексті співак передає привабливість та таємничість коханої особи, використовуючи різноманітні метафори. "Губи твої вино, очі твої Дніпро. Синевирське озеро, шкіра мед і молоко", — співає в пісні Еван Колін.

"Вже думав, що ніколи не допишу цей трек. Постійно його змінював, вдосконалював і шукав саме те ідеальне звучання. Я самостійно створюю музику, пишу тексти, сам записуюсь. Іноді це складно, але я завжди з радістю приймаю цей величезний творчий виклик і обожнюю, коли в результаті виходить щось круте", — прокоментував прем’єру Колін.

Реакція блогерів

Треки Коліна не обходять стороною й відомі інфлюенсери. Такі топові блогери як Юля Верба, Анастасія Тащук, Катерина Підгайна та інші вже оцінили пісні музиканта, створивши відео під його попередні композиції, які вони опублікували в TikTok.

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