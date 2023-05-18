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Українська Tik-Tok зірка Колін презентував запальний трек: реакція блогерів

18 травня 2023 20:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українська Tik-Tok зірка Колін презентував запальний трек: реакція блогерів
Співак та композитор Колін. Фото: Kolinsinger
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молода зірка Tik-Tok, співак Колін, за короткий проміжок часу набрав понад три мільйони лайків. А під його пісні блогери вже відзняли чимало відео.  Автор хіта "Думав вона янгол" презентував свій новий трек під назвою "Губи твої вино".

Відео на композицію доступне на YouTube-каналі Коліна. 

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Про нову пісню 

За словами Коліна, "Губи твої вино" — це трек, який зберігає енергію та емоційність, притаманні його творчості, але з новим звучанням і захоплюючим ритмом.

В тексті співак передає привабливість та таємничість коханої особи, використовуючи різноманітні метафори. "Губи твої вино, очі твої Дніпро. Синевирське озеро, шкіра мед і молоко", — співає в пісні Еван Колін.

"Вже думав, що ніколи не допишу цей трек. Постійно його змінював, вдосконалював і шукав саме те ідеальне звучання. Я самостійно створюю музику, пишу тексти, сам записуюсь. Іноді це складно, але я завжди з радістю приймаю цей величезний творчий виклик і обожнюю, коли в результаті виходить щось круте", — прокоментував прем’єру Колін.

Реакція блогерів

Треки Коліна не обходять стороною й відомі інфлюенсери. Такі топові блогери як Юля Верба, Анастасія Тащук, Катерина Підгайна та інші вже оцінили пісні музиканта, створивши відео під його попередні композиції, які вони опублікували в TikTok.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Марія Яремчук анонсувала першу за п’ять років композицію. Також ми розповідали, що пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років.

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