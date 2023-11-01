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Сбежавшие украинские актеры снялись в российском пропагандистском сериале

1 ноября 2023 17:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Українські актори-втікачі знялись у російському пропагандистському серіалі
Актер Сергей Листунов. Фото: detector.media.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинские актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская сыграли в российском пропагандистском кинопроекте. Они исполнили роль украинской семейной пары жадной к деньгам и, не имеющей чувства достоинства.

Об этом пишет Детектор медиа.

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Актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская сыграли в одной из киноновелл пропагандистского киножурнала. За полтора года авторы сняли более 180 новелл, каждая продолжительностью до 8 минут. Название, написанное советским шрифтом, а вокруг него медведи, балерины, Кремль, корабли и другая российская атрибутика.

 

Актриса Дарья Терновская. Фото: detector.media.

Авторы проекта — Евгений Попов и Константин Харалампидис. Именно они работали над сериалом "Ликвидация", в котором сыграл скандальный актер Пореченков.

Украинский актер Листунов известен по одной из главных ролей в популярном сериале "Ментовские войны. Харьков". В нем же играла и Терновская. На этот раз они снялись в новелле под названием "Всегда говори "да". О "неотесанной украинской паре, которая за деньги готова на все".

Создатели проекта сделали короткое интервью с Листуновым и Терновской. Женщина рассказала, как они въехали в Россию. А Листунов сказал, что морально им в Украине находиться было очень сложно. Все из-за разговоров, что "однополые браки — это хорошо, русский язык и Достоевский — плохо", а в Харькове якобы "немецкая свастика нарисована на каждом втором доме".

Напомним, путинистка Вика Цыганова дала скандальное интервью Дудю.

Ранее Оксана Байрак в РФ сменила фамилию и снимает сериал с актерами-путинистами.

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