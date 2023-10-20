Украинские чемпионки в модных образах украсили обложку Vogue

Спортсменка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан и чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стали героинями модного глянца. Звезды спорта украсили новые обложки Vogue Ukraine Edition.

Издание опубликовало фото в социальной сети.

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На снимках спортсменки позировали в соблазнительных образах. С началом полномасштабной войны Свитолина стала послом фандрейзинговой платформы United24 и мощным голосом украинской спортивной дипломатии на международной арене. В этом году после рождения ребенка она триумфально вернулась на корт и во второй раз в своей карьере дошла до полуфинала Уимблдона.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: vogue.ua/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: vogue.ua/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: vogue.ua/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: vogue.ua/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: vogue.ua/

В интервью украинскому Vogue Ольга Харлан рассказала, как поддержка нации помогла преодолеть самый тяжелый кризис в жизни и переписать правила профессионального спорта.

"Это специфика спорта и моего характера: не могу сжиться с несправедливостью", — прокомментировала 33-летняя спортсменка Ольга Харлан.

Фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: vogue.ua/

22-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая в августе этого года добыла в борьбе золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште, рассказывает об испытаниях на прочность и о планах на олимпийскую медаль в Париже.

"Эта поездка была особенной — и для моей страны, которая переживает трудные времена, и для меня лично. Я почувствовала, что наступил тот момент, когда я должна брать золото", — решительно говорит Магучих.

Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих. Фото: vogue.ua/

Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих. Фото: vogue.ua/

Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих. Фото: vogue.ua/

Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих. Фото: vogue.ua/

Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих. Фото: vogue.ua/

Чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих. Фото: vogue.ua/

Напомним, Алексей Суханов эмоционально поддержал Ольгу Харлан после дисквалификации.

Ранее Харлан сказала, что продает свою Барби-копию ради доброго дела.